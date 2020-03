SolidaritÃ¤tstickets fÃ¼r 19,05 Euro sollen die SchnÃ¼del finanziell unterstÃ¼tzen

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Der Bayerische Fußballverband hat mit seinem Beschluss vom 16.03.2020 festgelegt, den bayernweiten Spielbetrieb mindestens bis zum 19.04.2020 auszusetzen. Ob und wie eine Fortsetzung der Saison 19/20 möglich ist, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht einschätzen.

Unabhängig dieser Entscheidung bedeutet dies für die Schnüdel einen gravierenden finanziellen Verlust. Die Einnahmen aus Heimspielen und zum Beispiel der Verkauf von Merchandising-Artikel sind fest eingeplante Posten in jeder Finanzplanung der jeweiligen Saison.

Deshalb gibt es nun Solidaritätstickets, die man online erwerben kann. Die Tickets sind zum Preis von 19,05 Euro erhältlich. Jeder kann sich damit ein Stück Schnüdel-Geschichte sichern, denn noch nie hat es in der langen Schnüdel-Tradition solch eine Situation gegeben. Jeder Unterstützer erhält einen 10 Euro- Onlineshop-Gutschein.

Selbstverständlich haben die Tickets nur einen symbolischen Wert und berechtigen nicht zu einem Stadionbesuch, auch dann nicht, wenn wieder Zuschauer zugelassen sind. Die Solidaritätstickets inklusive Gutschein werden nach Bestellung per Post verschickt.

„Das symbolische Solidaritätsticket ist für alle gedacht, die die Schnüdel im Herzen tragen und uns in dieser schweren Zeit unterstützen möchten“, erklärt Marketingleiter Vladimir Slintchenko. „Jeder Beitrag hilft uns, um den gravierenden wirtschaftlichen Verlust so gering wie möglich zu halten. In den letzten Tagen haben uns zahlreiche aufmunternde und positive Nachrichten erreicht. Viele Fans haben uns ihre Unterstützung zugesagt. Dafür möchten wir Danke sagen!

Der FC05 bedankt sich bei allen Fans, Förderern und Freunden!

Hier kann man die Solidaritätstickets bestellen:

www.fcschweinfurt1905.de/produkt/solidaritaetsticket/