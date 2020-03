VertragsverlÃ¤ngerung mit Nachwuchskicker: Nicolas Pfarr bleibt beim FC 05

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 05 verlängert mit Nicolas Pfarr. Der defensive Mittelfeldspieler hat bei den Schnüdel für ein weiteres Jahr, also bis zum 30.06.2021, unterschrieben. Der 20-Jährige geht damit in sein siebtes Jahr als Spieler des FC 05.

„Für mich ist Schweinfurt 05 mein Verein geworden. Ich fühle mich sehr wohl und sehe auch keine bessere Option, mich sowohl spielerisch, als auch persönlich so weiterzuentwickeln, wie es hier der Fall ist. Für mich passt das Gesamtpaket in Schweinfurt bestehend aus Verein, Trainerteam und Mannschaft perfekt“, eklärt der 20-Jährige bei der Vertragsverlängerung.

„Meine Stärken sehe ich im defensiven Zweikampf und im taktischen Verständnis, wodurch ich flexibel einsetzbar bin. Im Bereich der Athletik bin ich für mein Alter auf einem guten Niveau, kann mich hier aber in den nächsten Jahren noch verbessern. Mein Ziel ist es daher, im Training jeden Tag von den älteren Spielern zu lernen, natürlich auch so viel Spielzeit wie möglich zu erhalten und den Fans einen attraktiven Fußball bieten. Das Highlight und das größte Ziel wäre zudem der Aufstieg in die dritte Liga.“

Bereits in der Jugend trug Nicolas Pfarr das Wappen der Schnüdel auf der Brust. Über die U17 und U19 Mannschaften schaffte er 2019 den Sprung in die erste Mannschaft. In der laufenden Saison kam der Mittelfeldspieler für die 1. Mannschaft bislang sechs Mal zum Einsatz. „Wir freuen uns immer, wenn sich Spieler aus der eigenen Jugend so gut entwickeln, dass sie Teil der ersten Mannschaft werden können“, erklärt Geschäftsführer Markus Wolf. „Wir sehen in Nicolas ein großes Potenzial und freuen uns, dass er seine Entwicklung in Schweinfurt fortsetzen möchte“.

Auch Cheftrainer Tobias Strobl freut sich auf die Zusammenarbeit mit Nicolas Pfarr für die kommende Saison. „Nicolas Pfarr hat sein Können in der ersten Mannschaft schon unter Beweis gestellt. Er ist ein weiteres Nachwuchstalent aus den eigenen Reihen. Das spricht für unsere Jugendarbeit. Er ist ein sehr fleißiger Spieler, hat sich nach seiner langen Verletzung ins Team gekämpft und ist im Training wahnsinnig engagiert. Ich glaube, wir werden sehr viel Freude an der weiteren Zusammenarbeit haben und ich bin sehr gespannt, wie er sich weiterhin bei uns entwickelt“.

Der 1. FC Schweinfurt 05 freut sich über die Vertragsverlängerung und über die weitere Zusammenarbeit mit Mittelfeldspieler Nicolas Pfarr.