37. Drei KÃ¶nig Schwimmen des DLRG Bezirksverbands Unterfranken e.V.

WÜRZBURG – Der DLRG Bezirksverband Unterfranken e.V. mit der Unterstützung seiner Ortsverbände lädt alle „Drei Königs Schwimmer“ am 06. Januar 2020 nach Würzburg ein. Für einen kleinen Obolus lässt es sich an diesem Tag herrlich in den kalten Fluten des winterlichen Mains baden und schwimmen. Bei stabil bleibender Wetterlagewerden bis zu 100 Schwimmer erwartet.

Für die Sicherheit im Wasser und an Land sorgen mehrere Wasserrettungszüge mit Sanitätern, Rettungsschwimmer und Bootsführern der DLRG sowie die Kameraden vom Arbeiter-Samariter-Bund und den Johannitern aus Würzburg mit Ihren Rettungswägen. Die Einsatzleitung der DLRG wird durch den Technischen Leiter Einsatz der DLRG Unterfranken Bastian Heine organisiert. Unterstützt wird er durch die Einsatzleitung Wasser von Christoph Graf-Hardy vom Ortsverband Würzburg und den Einsatzleiter Land von Lukas Mauder vom Ortsverband Werneck.

Der Start für die Langstrecke mit 5 km beginnt um 13:30 Uhr und die Kurzstrecke mit 2,5 km startet um 14:00 Uhr. Zur Anmeldung wie zur Siegerehrung steht die Mehrzweckhalle in Gerbrunn zur Verfügung und für eine ausreichende Verpflegung wird gesorgt.

Ein neuer und besonderer Service ist der neue Push-Dienst für die Veranstaltungsinformationen. Am 05. Januar 2020 werden hierüber per What’s App die aktuellen Daten veröffentlicht bzw. über kurzfristige Absagen informiert im Falle von Hochwasser oder Blitzeis. Für die Anmeldung zu diesem Dienst steht ein QR-Code auf der Internetseite zur Verfügung.