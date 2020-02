Tec-News: Wire – Die kostenlose Alternative zu Whatsapp

Teilen Facebook

Wie versprochen stellen wir Alternativen zu Whatsapp vor: Wire ist eine moderne, private Kommunikationsanwendung, die eine sichere Verschlüsselung, Video, Bilder und vieles mehr bietet. Darüber hinaus ist Wire ein Open-Source-Projekt, d.h. jeder kann den Code überprüfen und zur Entwicklung der Anwendung beitragen.

Warum ist Wire besser als WhatsApp?

Wire bietet alle Funktionen, die bereits in WhatsApp vorhanden sind, und darüber hinaus viele zusätzliche Funktionen, die es noch besser machen. Wire ist im Gegensatz zu anderen kostenlosen Instant Messengern völlig werbefrei und sammelt keine Nutzungsdaten, um sie an Werbekunden zu verkaufen und damit Umsatz zu generieren. Außerdem implementiert Wire eine End-to-End-Verschlüsselung in Direktnachrichten und in Gruppen-Chats. Nachrichten können manuell mit einer Art Verfallsdatum versehen werden, nach welchem sie sich automatisch selbst löschen, und jede Nachricht kann nachträglich komplett gelöscht werden.

Das End-to-End-Verschlüsselungsprotokoll von Wire

Die Übertragung von Textnachrichten und Bildern erfolgt durch Off-the-Record(OTR)-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Wire verwendet das Axolotl-Ratschensystem und Pre – Keys, die für mobile Nachrichten optimiert sind, während Sprachanrufe den WebRTC-Standard verwenden. Um noch genauer zu sein, wird DTLS für die Schlüssel – Authentifizierung und SRTP für den verschlüsselten Medientransport verwendet. Das bedeutet, dass Sprachanrufe auf beiden Seiten verschlüsselt werden, wobei hierdurch keine Beeinträchtigungen der HD-Anrufqualität entstehen.

Der Verschlüsselungsmechanismus arbeitet transparent im Hintergrund und muss nicht erst aktiviert werden. Er steht nicht der Benutzerfreundlichkeit im Weg oder reduziert den Funktionsumfang und vermeidet die Komplexität, die ansonsten manuell aufgewendet werden muss, um eine Verbindung sicher zu verschlüsseln.

Hauptmerkmale des Wire Private Messengers

Die wichtigsten Funktionen des Wire Private Messengers sind die End-to-End-Verschlüsselung, die jederzeit überprüfbare Identität, Unterstützung mehrerer Geräte für die End-to-End-Verschlüsselung, vollständig verschlüsselte Gruppenchats und -anrufe, vollständig gesicherte Audio- und Videoanrufe, vollständig verschlüsselte Dateiübertragung, öffentlich zugänglicher Code auf GitHub und eine alternative Desktop-Version der Anwendung.

Da Wire nicht durch Werbung finanziert wird, werden persönliche Daten oder der Inhalt privater Gespräche nicht an externe Datenfirmen verkauft oder vermietet, desweiteren werden sie nicht für Werbung verwendet.

Weitere Funktionen in Wire

Es können separate Benutzernamen für unterschiedliche Konten erstellt werden, Sprachnachrichten vor dem Absenden geschnitten und diverse Sprachfilter angewendet werden. Außerdem ist die Registrierung Ihrer Telefonnummer nicht obligatorisch, Sie können sich mit Ihrer E-Mail-ID anmelden. Gesrächsteilnehmer können per Web-Link zu Diskussionen beziehungsweise Gruppenchats hinzugefügt werden, auch wenn sie Wire selbst nicht installiert haben.

Wire bietet eine Integration des GIF – Anbieters Giphy, wodurch zu jedem Stichwort mühelos animierte Bilder verschickt werden können. Außerdem werden Links zu YouTube, Soundcloud, Spotify und Vimeo automatisch umgewandelt.

Die App hat ihren Sitz in der Schweiz, folgt vollständig den europäischen Gesetzen und wird in der EU gehostet.

Verfügbarkeit des Wire Private Messengers

Wire gibt es für Android und iPhone aber auch für PC und Mac! Ein Smartphone ansich ist also nicht unbedingt nötig um sich mit anderen zu verbinden!