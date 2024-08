Speierlinge als Symbol gemeinsamer Vergangenheit und gemeinsamer Zukunft

GEROLZHOFEN/ELEK – Vor 300 Jahren wurde ELEK in Ungarn von Bürgern aus GEROLZHOFEN gegründet. Anlässlich des Jubiläums und im Rahmen des Weltfreundschaftstreffens fand eine Bürgerfahrt von GEROLZHOFEN in die Partnerstadt ELEK statt.

GEROLZHOFENS Bürgermeister Thorsten Wozniak überbrachte ELEKS Bürgermeister György Szelezsán drei kleine Speierlinge, Nachzuchten aus dem Stadtwald von GEROLZHOFEN. Diese Bäume stehen symbolisch für die 300-jährige gemeinsame Geschichte der beiden Städte. „So wie die Vorfahren der ELEKER Bürgerinnen und Bürger aus GEROLZHOFEN stammen, so stammen diese Bäume aus GEROLZHOFEN, die nun in ELEK Wurzeln schlagen. Wenn die Bäume nun in ELEK wachsen, ist das ein Symbol der weiteren engen Partnerschaft zwischen ELEK und GEROLZHOFEN“, erklärte Wozniak.

Die Bäume wurden von György Szelezsán, Laudenbachs Bürgermeister Benjamin Köpfle, ELEKS neuem Ehrenbürger Joschi Ament und Bürgermeister Thorsten Wozniak auf dem Dr. Csepregi Imre-Platz in der Nähe des Rathauses und gegenüber der Kirche eingepflanzt. Dieser Platz war früher der Standort des ersten ELEKER Rathauses und ist auch der Ort des Denkmals für die Vertreibung.