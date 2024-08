Spektakuläre Aufnahmen der Kühlturmsprengung des KKW Grafenrheinfeld

GRAFENRHEINFELD – Eine Ära ging gestern zu Ende: Die Kühltürme des KKW Grafenrheinfeld wurden gesprengt. Wir zeigen Dir noch ein paar spektakuläre Aufnahmen der Aktion.

Am Abend des 16. August 2024 wurden die beiden Kühltürme des Kernkraftwerks Grafenrheinfeld (KKG) um 19.55 Uhr erfolgreich gesprengt. Eine Protestaktion eines 36-jährigen Mannes verzögerte den Abbruch kurzzeitig, doch durch den schnellen Eingriff der Polizei konnte die Situation geklärt werden. Die Sprengung erfolgte durch gezielte Detonationen, die die Türme wie geplant kontrolliert in sich zusammenfallen ließen. Beide Kühltürme landeten sicher am Boden.

Technologie und Planung der Sprengung

Für die Sprengung wurde die Technik der Kipp-Kollaps-Sprengung angewendet. Bereits seit Juni wurden umfangreiche Vorbereitungen getroffen, darunter das Anbringen von Fall- und Vertikalschlitzen sowie das Platzieren von Sprengladungen an strategischen Stellen. Insgesamt kamen 1.340 elektronische Zünder und 260 kg Sprengstoff zum Einsatz. Das „Sprengmaul“, das durch die Schlitze geschaffen wurde, ermöglichte den kontrollierten Einsturz der Türme.

Entsorgung des Bauschutts

Durch die Sprengung entstanden etwa 55.000 Tonnen Bauschutt, überwiegend Beton. Ein Großteil dieses Betons wird vor Ort wiederverwertet, indem er zur Verfüllung einer der Kühlturmtassen genutzt wird. Diese Fläche soll später als Lagerfläche für Materialien aus dem Rückbau des Kraftwerks dienen. Weitere Bestandteile wie Kunststoffe und Metalle werden dem Wertstoffkreislauf zugeführt.

Zukunft des Kraftwerksgeländes

Der Abbruch der Türme markiert einen weiteren Meilenstein im Rückbau des Kernkraftwerks. PreussenElektra plant bereits die zukünftige Nutzung des Geländes. Im Fokus stehen Projekte im Bereich der Energieerzeugung und -speicherung, die sowohl der Region als auch den Mitarbeitern zugutekommen sollen.

Sicherheitsvorkehrungen und Einsatzkräfte

Dank eines umfassenden Sicherheitskonzepts, das vom Landratsamt Schweinfurt und der Polizei erarbeitet wurde, verlief die Sprengung für die Bevölkerung reibungslos. Über 250 Einsatzkräfte, darunter Feuerwehr und Polizei, sorgten vor Ort für Sicherheit. Landrat Florian Töpper lobte die professionelle Zusammenarbeit aller Beteiligten und betonte die erfolgreiche Durchführung trotz der kurzzeitigen Verzögerung.