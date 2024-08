Spielmobil-Tour in den Sommerferien geht weiter

HASSBERGE – Bereits in den ersten Wochen der Sommerferien hat das Spielmobil des Kreisjugendrings Haßberge (KJR) 12 Kommunen im Landkreis Haßberge einen Besuch abgestattet. Jetzt geht die Tour mit jeder Menge Spiel, Spaß und Action ab 26.08. weiter.

Auf das Spielmobil mit seinem Team dürfen sich die kleinen und großen Spielmobil-Besucher:innen in folgenden Ortschaften freuen:

Montag, 26.08. bis Dienstag, 27.08. von 10:00 bis 15:00 Uhr in Rentweinsdorf

Mittwoch, 28.08. bis Freitag, 30.08. von 10:00 bis 15:00 Uhr in Wonfurt

Montag, 02.09. bis Mittwoch, 04.09. von 10:00 bis 15:00 Uhr in Trossenfurt

Donnerstag, 05.09. bis Freitag, 06.09. von 10:00 bis 15:00 Uhr in Untersteinbach

Das Spielmobil ist ein offenes Angebot des KJR Haßberge für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren. Das Team kommt mit dem Spielmobil dort hin, wo die Kinder leben. Das heißt – einfach vorbeikommen, Spielen, Basteln, Bewegen und Spaß haben!

Das Kommen und Gehen der Kinder wird beim Spielmobil wie auf einem Spielplatz nicht kontrolliert und liegt in der Verantwortung der Eltern. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig