Das mÃ¶rderische DiÃ¤ten-Tagebuch, Teil 01: Die zwei Paar Socken sind schuld

Diesen Sonntag ging sie los, meine persönliche Fastenzeit mit einem Monat des Verzichts zumindest auf Alkohol und Fleisch. Ziel ist es, Ende März möglichst fitter zu sein, eventuell unter oder um die 80 Kilo zu wiegen und wieder etwas jünger auszusehen. Möglichst wie unter 50…

Der Teller Nudeln mit Pesto am Sonntagmittag machte relativ satt, der vegetarische Fleischsalat am Abend zu vier Tostbroten auch. Zum Start war´s – zugegeben – noch nicht gerade Schonkost zu überwiegend Wasser und Tee an Getränken. Und zu leider zu wenig Bewegung am Wochenende, was sich aber die nächsten Tage ändern soll. Und muss.

Dafür gab´s die Quittung am Montagmorgen: 89,2 Kilo auf der Waage, mehr als Sonntagfrüh. Nun gut, ich schob es auf die zwei Paar Socken (kalte Füße!) und Jogginghose sowie Pulli, in der Summe einige Gramm schwer und abziehbar beim Gewicht. Trotzdem sind´s nun knapp neun Kilo, die ich bis 31. März abnehmen will.

Wenigstens lässt sich das nun leichter rechnen. 300 Gramm pro Tag gilt es zu verabschieden, was vermutlich kein so leichtes Vorhaben wird. Draußen scheint die Sonne, also plane ich für den späteren Montagnachmittag zumindest eine Kreuzbergrunde in Schonungen, also rund eine Stunde des strammen Fußmarsches. Der Brokoli-Kartoffel-Auflauf vom Mittag muss ja irgendwie wieder abgearbeitet werden.

Danach sieht man weiter. Und morgen wieder. Vielleicht muss sich einfach weniger trinken, um da schon die 88 Kilo zu erreichen. Aber heißt es nicht immer, man soll viel trinken und das wäre gesund? Fortsetzung folgt!

Michael Horling

redaktion@sw1.news