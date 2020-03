Das mÃ¶rderische DiÃ¤ten-Tagebuch, Teil 02: Alles Banane

Teilen Facebook

Natürlich hatte ich zwischenzeitlich aufgrund der guten Kochkünste meiner zwei weiblichen Mitbewohnerinnen (:-) den grandiosen Einfall, wir könnten doch allesamt nicht nur den März über wie geplant auf Fleisch verzichten, sondern auch noch den ganzen April. Und dafür das mit der Abkehr von Bier sein lassen. Gerade wollte ich mir eine Flasche Doppelbock aufmachen, da funkte meine Partnerin dazwischen.

Das war Montagabend, am zweiten Tag meiner selbst auferlegten Gesundheits-Diät, die als Höhepunkt am sonnigen Nachmittag in einem 50-minütigen Marsch von Zuhause über die Affenleite und den Kreuzberg, zurück über den Waldkindergarten, die Ringerhalle und das Naturfreudehaus gipfelte.

Nun gut, das waren vielleicht fünf Kilometer, nichts Großes. Aber bei den Sonnenstrahlen hatte ich bewusst die dicke Winterjacke an und bildete mir auf dem Weg ein, ich würde schwitzend bestimmt noch ein paar Gramm mehr verlieren. Daheim machte ich den Vorher-Nachher-Test auf der Waage und hatte 200 Gramm mehr als vor dem Loslaufen.

Das war der sichere Beweis: Dieses elektronische Ding macht, was es will, wenn ich mich darauf stelle und ist keine zuversichtliche Hilfe bei meinem Abnehmversuch. Wahrscheinlich bin ich schon längst unter 85 Kilo real. Und mal ehrlich: Genau dann dürfte ich mich doch belohnen mit einem Bier nach nun zwei Tagen ohne. Oder?

Noch neun Bananen liegen im Kühlschrank. Eine erst habe ich gegessen. Ich befürchte, dass Bananen dick machen. Das Resultat dann am Dienstagmorgen auf der Waage: 86.9 Kilo. Noch 89,2 waren es 24 Stunden zuvor. Bananen machen wohl definitiv dick, man kann aber trotzdem mit ihnen abnehmen, wenn man ansonsten nichts isst. Montag war´s abends ein mehr oder weniger trockenes Brötchen, dazu eine Johannesbeer-Nektar-Schorle aus dem großen Erdinger-Weißbierglas.

Ein eher seichtes Essen, passend zum 80er Klamauk-Film „Kehraus“ von und mit Gerhard Polt, von der Festplatte geschaut und ideal, um nach der diesmal sehr außergewöhnlichen, ebenfalls aufgzeichneten Lindenstraße um 22 Uhr zu Bette zu gehen – für zehn Stunden des erholsamen Abnehm-Schlafes. Fortsetzung folgt!

