Das mÃ¶rderische DiÃ¤ten-Tagebuch, Teil 03: Salat ohne KrÃ¤utersteak und Pommes

Was sind die ersten Erkenntnisse nach drei Tagen komplett ohne Alkohol und Fleisch? Erstens: Es geht locker auch ohne, das oder die Feierabend-Bockbiere machen zwar großen Spaß und ein Kräutersteak ist schon wirklich hammerlecker. Aber was hilft die große Lust auf Sünden, wenn es einen einzuhaltenden Plan gibt?

Mittwochfrüh und der Gang auf die Waage: 87,3 Kilo! Allerdings wieder mit zwei Paar Socken, Jogginghose, T-Shirt und Pulli. Und nach einer Tasse Kaffee sowie einem Joghurt und wiederum vor dem Besuch der WC-Ente. Das lässt hoffen für eine leichte Reduzierung, auch wenn morgens nun schon der Magen knurrt, als wäre es 13 Uhr und eine überzogene Mittagszeit.

Der erneute Fußmarsch am Dienstagnachmittag, die Kreuzbergrunde diesmal in umgekehrter Richtung, die nur eine Johannisbeerschorle am Abend (die aus dem Weißbierglas gigantisch schmeckt) – das alles wirkt langsam, aber es wirkt. Anscheinend. Rückfälle nicht ausgeschlossen.

Abends gab´s diesmal drei kleine belegte Brote, dann ein bisschen Konserven-TV, schließlich 15 Minuten Live-Fußball und ab 21 Uhr die Idee, das Spiel der Bayern auf Schalke lieber live im Radio im Bett liegend zu verfolgen. Was klasse war, weil wir exakt in dem Moment das Licht ausmachten, als in Pirmasens das Elfmeterschießen zwischen Saarbrücken und Düsseldorf begann.

Mei, war das live geschildert spannend. Vor Aufregung verbrannte ich garantiert ein paar Gramm Körperfett und schlief dann in der Schlussphase der eher müden Partie in Gelsenkirchen ein, schaffte es gerade noch, vor der ersten Tiefphase das Radio auszuschalten. Morgens träumte ich dann davon, Karten für gleich drei Heimspiele der Frankfurter Eintracht bekommen zu haben.

Ach ja, die spielen heute ja gegen Bremen. Das will sich sehen. Hoffentlich bin ich diesmal länger fit. Doch der Plan steht, zuvor am Mittwochnachmittag viel Bewegung zu haben nach wiederum eher weniger Essen. Mein Körper wird es mir demnächst danken – hoffentlich! Eigentlich wollten wir heute mal zum Shoppen fahren, weil ich eine neue Jeans brauchen könnte. Doch aktuell bin ich mir über die notwendige Größe an der Hüfte noch nicht im Klaren…

Michael Horling

redaktion@sw1.news