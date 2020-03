Das mÃ¶rderische DiÃ¤ten-Tagebuch, Teil 04: Karotten-Spaghetti

Teilen Facebook

Gestern sind wir am Nachmittag bei herrlichem Wetter eine neue Runde gelaufen am freien Tag meiner Partnerin. Runter zum Rathaus (um unsere Briefwahl-Unterlagen abzugeben), an der Bahnlinie entlang zu den Supermärkten (um frisches Gemüse einzukaufen) und dann den beschwerlichen Weg den Schonunger Berg wieder nach oben.

Das Essen am Mittwoch: Für mich selbst gab´s zwei Vollkornbrote mit Gouda-Beilage, jeweils wenigstens mit einem kleinen Spritzer Majo versehen für den Geschmack. Nach den Gemüsespaghetti am Mittag, die nicht aus Nudeln bestanden, sondern aus in Form gebrachten Möhrchen, stillte das zusammen mit dem Liter Johannisbeersaftschorle halbwegs meinen Hunger.

Ich hatte auch noch zwei Bananen gegessen und musste mir danach den Vorwurf gefallen lassen, sie hätten zu viel Fruchtzucker und würden stopfen. Wären also genau das falsche beim Versuch, ein paar Kilo purzeln zu lassen am vierten trostlosen Tag komplett ohne Fleisch und ohne Alkohol.

Das Resultat nun am Donnerstagmorgen beim Wiegen: 87,2 Kilo. Ein paar Gramm weniger als gestern, jedoch mit einem neuen Pulli, der eindeutig schwerer (weil dicker) ist als der vom Vortag. Das macht schon wieder Mut. Ich bin auf dem richtigen Weg, muss mich nur heute wieder aufraffen, ein paar Kilometer stramm zu laufen neben der vielen anstehenden Arbeit.

Wie sehr so eine Verzichts-Diät einen Menschen verändern kann, spürte ich am Mittwochabend: Statt auf Sport 1 das Pokalspiel Leverkusen gegen Union Berlin zu schauen, genügte mir die letzte Folge vom „Bergdoktor“ in der ZDF-Mediathek. Und bei der Partie Frankfurt gegen Bremen fielen mir die Augen zu und wir gingen gegen 21 Uhr ins Bett. Auf Bayern 5 bekam ich dort wenigstens noch live das 1:0 der Hessen mit, ehe ich einschlief.

Ja, ja, Abnehmen macht schon echt müde…

