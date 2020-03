Das mÃ¶rderische DiÃ¤ten-Tagebuch, Teil 05: Spinat, Pilze, Sellerie – und der Bergdoktor

Teilen Facebook

Bei uns gab´s Donnerstag mittags immerhin Rühreier mit Spinat und Pilzen, abends dann sündigten wir bei ein paar Nudeln mit Pesto zur Johannisbeersaftschorle. 86,9 Kilo brachte ich freitagmorgens auf die Waage, 300 Gramm weniger als Donnerstag. Läuft also!

Ich bin im Plan, am nun sechsten Tag ohne Fleisch und Alkohol reduziert sich mein Gewicht wie erwünscht und erhofft, auch wenn ich gestern nicht wie geplant wieder meine Kilometer-Runde laufen konnte oder wollte, weil es am Nachmittag, als ich endlich Zeit hatte, gruselig regnete. Also blieb mir nichts anderes übrig, als unter dem Dach die längst abgebaute, früher mal genutzte „Folterkammer“ wieder einzurichten mit Hanteln und Gerätschaften für diverse einfache Übungen zum Bewegen des Bauchs und zum Aufbau der Arm-Muskulatur.

Nun ja, ein Fitnessstudio mag das nicht ersetzen, aber mit regelmäßiger Bewegung auch Indoor lässt sich sicherlich die Umstellung in Sachen Ernährung noch unterstützen. Gestern habe ich auch die Bananen weggelassen, lieber ab und an Möhrchen geknabbert und dann ein paar Selleriescheiben. Ich liebe Sellerie, wie auch Rote Beete, beides angeblich mit Minus-Kalorien genau das, was ich in diesen Wochen brauche.

Nach zuletzt jeweils rund zehn Stunden tiefen (und ohne Alkoholkonsum wirklich besserem) Schlaf war Donnerstagabend auch die Müdigkeit weg und ich hielt die gesamten 90 Minuten durch beim Staffelende des Bergdoktors, einer mal wieder bewegenden Folge. Die Gruber-Milch muss lecker sein 😉 Aufgrund der politischen und gesundheitlichen Lage schaffte ich sogar das heute journal noch vor den dann anschließenden nur neun Stunden Erholung in der Waagrechten.

Nun naht das Wochenende mit wohl ein bisschen Fußball und dem großen Reiz, endlich mal wieder eine unserer Stamm-Gastwirtschaften zu besuchen. Rindersteak, Gyros, halbe Hähnchen und vor allem Bier oder Wein stehen allerdings noch bitterböse weit über drei Wochen auf der gnadenlosen Verbotsliste. Wird sich mein Körper dafür eines Tages bedanken?

