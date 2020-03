Das mÃ¶rderische DiÃ¤ten-Tagebuch, Teil 06: Neid auf die Katzen

Teilen Facebook

Gestern habe ich unseren Katzen versehentlich ein Bockbier in den Wassernapf gefüllt – ganz einfach deshalb, weil sie ja auch die ganze Zeit Fleisch essen, bevorzugt Hühnchen und Rind. Beim Öffen einer jeden Dose Nassfutter bekomme ich einen Appetitschub. Das sind die Folgen, wenn man seit fast einer Woche selbst kein Fleisch ist.

Und auf Alkohol verzichtet, was gerade an einem Freitagabend ein Übel ist: Schön vor dem Fernseher hocken, fasziniert die 30 verschwundenen Sehenswürdigkeiten Berlins in einer 90-minütigen Reportage und auf dem Sofa chillend glotzen – da machen ein, zwei Gläschen Rotwein an sich schon Spaß. Fies war der Beitrag über die einstige Berliner Markthalle mit ihrem tollen Essensangebot – sofort knurrte wieder mein Magen.

Der Lohn dann Samstagmorgen auf der Waage: Genau 86 Kilo! Rund drei also weniger als zum Start und ein Riesenerfolg nach noch nicht mal einer Woche, also knapp einem Fünftel der angestrebten Zeit des Gesundfastens. Ich mag gar nicht hochrechnen, wo das enden könnte, wenn ich weiter diese Disziplin zeige und auch an verregneten und windigen Tagen wie gestern brav meine stramme 40-minütige Runde laufe und/oder mein Bauchtraining leiste.

Solche Erfolgserlebnisse machen jedoch übermütig. Gestern schon dachte ich ernsthaft darüber nach, an diesem Wochenende zumindest mal für einen Tag eine Pause einzulegen. Fußball am Nachmittag in Bad Kissingen – da bietet sich an sich eine Einkehr danach am Wittelbacher Turm an. Mit leckeren Speisen und dem selbst gebrauten Bier. Normaler Weise gibt´s dort zu dieser Zeit auch immer einen Bock. Ja, verdammt…

Der Versuch am Freitagabend, meine Partnerin von einem „Fastenbreak“ zu überzeugen, lief jedoch komplett ins Leere. Abgelehnt! „Wir ziehen das bis Ende März durch!“, sagte sie unmissverständlich. Bleibt mir in Sachen Fleisch also nichts anderes übrig, als ab und an mal an einer offenen Dose Katzenfutter zu lecken…

