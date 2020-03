Das mÃ¶rderische DiÃ¤ten-Tagebuch, Teil 07: Mandeln machen dick!

Teilen Facebook

Genau eine Woche ist nun vorbei – und das Sättigendste, was ich in dieser Zeit gegessen habe, ist der auf dem Bild zu sehende Auflauf. Das nahrhafteste Getränk war eine Johannisbeersaftschorle und meine größte Sünde eine Banane. Ich bin großartig, standhaft und halte durch. Weg mit Euch Kilos, ein zweites Leben für die Leber!

Samstag gab´s mittags Gemüse mit Reis (das Bild kommt die nächsten Tage noch), ich hatte um 12.30 Uhr schon wieder Hunger und tötete mein Verlangen mit einer weiteren Tasse ungesüßten Kaffee. Nach dem Fußball in Bad Kissingen fiel´s schwer, am Wittelbacher Turm vorbei zu fahren und in diesem tollen Gatsronomiebetrieb nicht einzukehren.

Sonntagmorgen dann, der tägliche Gang auf die Waage: 86,2 Kilo, 200 Gramm mehr als gestern, was eindeutig daran lag, dass ich mich nach dem Abendessen (es gab Rohkost mit geriebenen Karotten und Äpfeln) nicht im Griff hatte und mir noch drei Hanuta (die neuen mit der dunklen Schokolade), eine halbe Tüte Gummibärchen (vegan-sauer aus dem Katjes-Wunderland mit einem Einhorn!) und ein paar angeblich gesunde Mandeln einwarf zur MDR-Fernsehreportage über die Sächsische Schweiz.

Aber brachte mir das wirklich die zusätzlichen 200 Gramm auf die Rippen? Irgendwie schwer vorstellbar. Aber was lerne ich daraus? Nach dem Leeren der drei angebrochenen Packungen werde ich vorerst keine neuen kaufen und schon gar nicht aufmachen. Zumindest nicht vor dem 1. April. Wenn ich dann hoffentlich unter 80 Kilo auf die Waage bringe. Kein Scherz!

