Das mÃ¶rderische DiÃ¤ten-Tagebuch, Teil 08: ErnÃ¼chterung nach dem Wochenende

Teilen Facebook

Twitter

Ernüchterung pur am Montagmorgen: Bei 86,3 Kilo auf der Waage habe ich genau 100 Gramm zugenommen seit dem Sonntagfrüh. Ich bin froh, dass ich gestern Abend den Rest der Gummibärchen gegessen habe, das passiert mir heute also nicht mehr. Entscheidend für meinen aufgeblähten Körper dürften die drei Mandeln gewesen sein, die ich mir vor dem Zähneputzen schnell noch eingeworfen habe.

Oder es lag einfach daran, dass wir am Wochenende gesündigt haben in Sachen fehlender Bewegung? Fußball am Samstag in Bad Kissingen und am Sonntag in Westheim bei Hammelburg: Wir saßen jeweils lange im Auto, standen dann beide Male zwei Stunden am Rande des Platzes und hatten hier wie da vorher und nachher nur wenig Lust auf stramme Märsche. Wenn ich ehrlich bin, so war mein weitester Spaziergang der gestern in Halbzeitpause zum vielleicht 200 Meter entfernt geparkten Auto, um mir meine Mütze zu holen, da der von hinten kommende Wind immer wieder die Haare störend ins Gesicht geblasen hat.

Ich lerne darauf: Es reicht nicht nur, weniger zu essen und auf alkoholische Getränke zu verzichten. Nein, man muss auch seinen Körper parallel dazu in Trapp halten, wenn man die Pfunde purzeln lassen möchte. Das arbeitsreiche Wochenende war dafür leider mit viel zu vielen Pflichten verbunden. Und mit zwischenzeitlichem Hunger, denn die Rühreier zu Mittag sorgten bei mir am Nachmittag für gewaltige Lust auf die letzten drei Brownies, die dunklen Haselnuss-Hanuta. Auch die sind nun weg und werden meinen Körper nicht mehr belasten.

Was also tun am ebenso arbeitsreichen Montag? Ich plane auf alle Fälle meine vier Kilometer lange Kreuzberg-Runde wieder ein und dazu mindestens 20 weitere Minuten mit Handeltraining und ein paar Klappmessern für den Bauch. Dazu mittags und abends Schmalkost – dann sollten es am Dienstag weniger als 86 Kilo sein…

Michael Horling

redaktion@sw1.news