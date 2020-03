Das mÃ¶rderische DiÃ¤ten-Tagebuch, Teil 09: Kein „Fun-Break“ mit Pizza und Bockbier

Teilen Facebook

Twitter

Genau 86 Kilo: Wie erleichtert war ich Dienstagmorgen, dass sich das Fasten am Montag gelohnt hatte. Mittags ein leichter Fisch (wir essen nur kein Fleisch) mit ein bisschen Kartoffelsalat, abends ein Brot mit zwei Scheiben Käse – wahrscheinlich war´s der Verzicht auf die Hanuta-Brownies in Verbindung mit meiner vierten Kreuzberg-Runde im März, der die 300 Gramm purzeln ließ.

Nach zehn von 30 Tagen (rund gerechnet, eher sind´s ja neun von 31) habe ich um die drei Kilo abgenommen und liege damit im Soll, wenn ich Ende des Monats unter die 80 Kilo kommen möchte.

Mit meiner Idee, aufgrund der Zwischenerfolge die Modalitäten des Fasten-Märzes nun ein wenig aufzuweichen, stoße ich allerdings auf Granit. Meine mithungernde Partnerin ist keineswegs der Ansicht, dass ich heute und dann wieder am 20.03. einen kleinen „Fun-Break“ einlegen dürfe, um zumindest eine Pizza (Mary oder Pepperoni) und zwei Bockbier oder eines und ein Glas Rotwein zu genießen. Das wurde abgelehnt.

Draußen stürmt und regnet es. Meine Kreuzberg-Runde heute scheint gefährdet (zumindest macht sie bei Wind und Wetter weniger Spaß), also werde ich mich mit einem Work-Out unter dem Dach begnügen müssen und darauf setzen, in erster Linie die Bauchmuskeln zu stärken und den Umfang zwischen Becken und Brust zu verringern. Sollte mir das nachhaltig gelingen, so steht einer erfolgreiche Badesaison 2020 nichts im Wege. Es wäre die erste seit Jahren in der ich mich dann traue, mich ohne T-Shirt zu zeigen…

Michael Horling

redaktion@sw1.news