Das mÃ¶rderische DiÃ¤ten-Tagebuch, Teil 10: Kartoffelgulasch, Nudeln und Hanteln

Tag 11 der selbst auferlegten Abstinenz von Alkohol und Fleisch läuft, und ich muss in aller Deutlichkeit sagen, dass ich zunehmend besser schlafe, heute nach zehneinhalb Stunden im Bett noch immer nicht unbedingt aufstehen wollte, aufgrund von Terminen aber musste. Früher war ich oft nach sechs Stunden schon hellwach und konnte nicht mehr pennen. Ich überlege gerade, was eigentlich besser ist…

Nun gut, der Körper braucht seinen Schlaf und holt ihn sich. Nun darf er es auch – und das stimmt mich froh. Die morgendliche Enttäuschung über diesmal das gleiche Gewicht wie am Tag zuvor hielt sich deshalb in Grenzen, weil ich meinen Bauch und die Arme spüre nach zahlreichen Klappmessern und gehobenen Hanteln am Dienstag. Ich bilde mir einfach mal ein, dass sich leichtes Fett in schwere Muskeln umgebildet hat. Vielleicht habe ich ja auch aufgrund der körperlichen Betätigung so gut geschlafen.

Außerdem gab´s gestern ein paar kulinarische Sünden mit einem Kartoffelgulasch und abends einem Teller Nudeln. Zu viel an sich laut Diätenplan, aber auch mal notwendig. Abgezählte, wenige Mandeln abends zur „Höhle der Löwen“ im Fernsehen und lediglich eine Tasse Kaffee anstatt meiner Halben Johannisbeernektar-Schorle stimmten mich trotzdem froh, den Mittwoch mit weniger als 86 Kilo beginnen zu können.

Aber noch habe ich 20 Tage Zeit, um sechs weitere Kilo weg zu bekommen.

Michael Horling

redaktion@sw1.news