Das mÃ¶rderische DiÃ¤ten-Tagebuch, Teil 11: Keine Kreuzberg-Runde wegen Corona?

Teilen Facebook

Twitter

Der arbeitsreiche Mittwoch ermöglichste leider nur wenig Zeit für sportliche Betätigung, weshalb ich froh bin, dass ich nach einem Reisgericht mittags und geriebenen Karotten und Äpfeln am Abend am Donnerstagmorgen wenigstens wieder meine exakt 86 Kilo hatte – also mit Pulli und Jogginghose plus zwei Paar Socken. Relativ kurz vor der Halbzeit der Monatsdiät muss nun bis zum Wochenende noch was gehen.

Schon wieder konnte ich neun Stunden durchschlafen und hätte es noch viel länger im Bett ausgehalten, würde nicht immer die Pflicht rufen. Früher – nach zwei Bockbieren oder zwei Gläsern Rotwein, manchmal zudem einem Ouzo beim Griechen – wachte ich mitten in der Nacht auf und wälzte mich danach endlos im Bett. Diesbezüglich fühle ich mich also echt gut.

Was mir schon wieder ein bisschen die Laune verdirbt, dass ist das Wetter draußen: Nicht nur der Dauerregen, aber der in Verbindung mit den Winden raubt mir die Lust auf meine Kreuzberg-Runde am Donnerstag. Ich muss sie nach ein paar Tagen Pause aber mal wieder machen, nicht dass ich einroste. Und eigentlich möchte ich zur Halbzeit ja unter 85 Kilo haben, also bis zum Wochenende.

Die Runde führt an der Schonunger Realschule vorbei, die wegen eines Corona-Virus-Falles nun geschlossen ist. Wie wäre das eigentlich, wenn mir ein Angesteckter entgegen kommt und freundlich mit einem „Hallo!“ grüßt? Reicht das schon, um die Viren auf mich zu übertragen? Ich merke schon, ich suche nach Ausreden, um bloß nicht nach draußen zu müssen. Also doch wieder nur Work Out unterm Dach?

Michael Horling

redaktion@SW1.News