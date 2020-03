Das mÃ¶rderische DiÃ¤ten-Tagebuch, Teil 13: Eine Belohnung fÃ¼r den Zwischenerfolg?

Teilen Facebook

Twitter

84,6 Kilo! Die nackte Wahrheit schaut einen Tag vor Halbzeit meines Monats der gnadenlosen Gesundheit richtig gut aus. Ich habe ziemlich genau vier Kilo abgenommen, wenn ich rein meinen Körper betrachte – ohne Jogginghose und Pulli. Hochgerechnet läuft das auf knapp 80 Kilo Ende März hinaus. Ich schlafe wie ein Stein, laufe wie eine Feder die Berge hinauf – und denke deshalb darüber nach, mich dafür am Wochenende zu belohnen.

Der Fußball, sogar der gesamte lokale Sport fallen aus, was bis zu den Kommunalwahlen (also der Auswertung) am Sonntagabend zwei freie Tage beschert. Die sollten wir nutzen und planen angesichts des tollen Wetters einen Ausflug mit einer strammen Wanderung, irgendwo entwder in der Rhön, rund um den Staffelberg oder in der Fränkischen Schweiz, vielleicht über´s Walberla (auf dem Bild).

Und das mit einer Einkehr irgendwo mit einem Gasthaus, in dem es einen Fastenbock gibt. Na, wenn der schon so heißt, dann kann ich da nach zwei Wochen Pause ja mal wieder einen trinken. Vielleicht sogar zu Bratwürsten. Mal sehen. Der Plan, den Rest des Monats März dann weiter auf Alkohol und Fleisch zu verzichten, gilt freilich dennoch. Und ich hoffe, dass wir einen anstrengenden, langen Weg zum Laufen finden, wodurch ich mindestens 500 Gramm abnehme.

Was ich noch hoffe: Bei der Einkehr nicht neben Corona Müller oder Virus Meier zu sitzen. So eine Grippe beschleunigt zwar gewiss den Gewichtsverlust. Aber ich möchte trotzdem gerne darauf verzichten..

Michael Horling

redaktion@SW1.News