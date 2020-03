Das mÃ¶rderische DiÃ¤ten-Tagebuch, Teil 17: All stood still

Das mörderische Diäten-Tagebuch, Teil 17: All stood still

Teilen Facebook

Twitter

All stood still aus dem legendären 81er Album von Ultravox, New Wave-Fans werden es kennen, beschreibt die Vergangenheit dessen, was aktuell der Fall ist: Es wird ein bisschen ruhiger in und um Schweinfurt. Wobei einzelne Maßnahmen sicherlich diskutiert werden dürfen.

Warum beispielsweise Gaststätten abends schließen müssen, aber über Mittag öffnen dürfen, ist genauso – auf den Corona-Virus und eine Ansteckungsgefahr – Schwachsinn wie die Tatsache, dass Friseure noch Haare schneiden dürfen und ein Schokoladen-Laden dicht machen muss. Nicht alles muss man verstehen…

Mit 84,6 Kilo hatte ich Mittwochmorgen ein beachtliches Gewicht und am 18. Tag meiner alkohollosen Diät, für die ich heute schon wieder nach einer Pause suche, den erhofften Erfolg. Dienstag gab´s zwei Kartoffelklöße mit Soße, Rotkraut und Rote Beete-Salat, abends dann zwei belegte Brötchen mit vegetarischer Wurst und Käse sowie ein Ei. Durchaus keine Schmalkost und lecker, trotzdem mit der erhofften Wirkung.

Nachdem für Mittwoch alle Corona-Partys im Freien abgesagt wurden (Scherz!), das Wetter aber toll ist, werden wir – auch deshalb, weil ich gestern für eine kleine Geschichte über die Läden nur mal für eine Stunde durch die Innenstadt spaziert bin – heute ein bisschen mehr laufen in der Natur. Natürlich nur dort, wo wenige bis keine Menschen sind und wo wir den notwendigen Abstand halten können.

Für den Abend habe ich mir dann vorgenommen, mir unvernünftiger Weise ein leckreres Bockbier zu gönnen und dafür auf Essen zu verzichten. Die neu zum Leben erweckte Leber wird´s verkraften! Still herum gestanden waren die Flaschen die letzten Wochen nun lange genug…

Michael Horling

redaktion@SW1.News