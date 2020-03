Das mÃ¶rderische DiÃ¤ten-Tagebuch, Teil 17: BÃ¤rlauch, wir brauchen mehr BÃ¤rlauch!

Teilen Facebook

Bärlauch! Der wird mich retten! Am Mittwochnachmittag umrundeten wir zunächst den Baggersee und liefen dann – leisen Schrittes und mit maximalem Abstand zu anderen Personen, die fast 4 Kilometer lange Joggingrunde in den Wehranlagen. Nach etwas mehr als 1000 Metern kommt man dort im Wald – aber psst, nicht weiter sagen! – zu einem gewaltigen Bärlauchfeld.

Wir hatten leider weder Korb noch Tüte dabei und werden nochmal vorbei schauen. Bärlauch-Lasagne, Bärlauch-Semmelknödel auf Rahmgemüse oder einfach nur Nudeln mit Bärlauch-Pesto sind zwar alles andere als Schlankmacher. Aber Bärlauch gilt als pflanzliches Antibiotikum – und ich bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass das Zeug Corona bekämpfen kann.

Jedenfalls hatte ich Mittwoch meinen Frusttag und beschloss, mein letzten Samstag ohnehin schon vernachlässigtes Vorhaben nochmals zu brechen. Was daran lag, dass eine Flasche letztes Jahr gekauftes Bockbier nun schon länger über dem Mindest-Haltbarkeits-Verfalls-Datum lag. Zu nur einem Brot mit vegetarischer Wurst schmeckte es leicht säuerlich, aber dennoch köstlich. In Verbindung mit einem guten Rotwein schlief ich während des heute-Journals ein. Ganz so dramatisch können die Corona-Nachrichten diesmal ja nicht gewesen sein.

Donnerstag ging´s weiter mit dem Komplett-Verzicht, mit einem Work-Out unter dem Dach. Für Freitag plane ich die seit dem 1. März achte, bislang fast immer nahezu gänzlich menschenleeren Kreuzberg-Runde, zu der es Donnerstag nicht reichte, weil sich einfach zu viel an Arbeit angesammlt hatte. Mein Freitagmorgen-Gewicht: 84,5 Kilo, einige Gramm weniger als zuletzt – obwohl wir uns Donnerstagabend einen Teller Nudeln mit Bärlauch-Pesto gegönnt haben!

Michael Horling

redaktion@SW1.News