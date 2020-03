Das mÃ¶rderische DiÃ¤ten-Tagebuch, Teil 23: Lachsnudeln gegen den kÃ¶rperlichen Verfall

Teilen Facebook

Montagmorgen zeigte die Waage erstmals unter 82 Kilo an. Am 30. Tag meiner nicht immer vorbildlich eingehaltenen Diät hatte ich also rund sechs Kilo abgenommen. Noch immer zwei weniger als eigentlich angestrebt, aber okay…

Den abermaligen Genuss von zwei vom Verfall bedrohten Bockbieren am Sonntagabend zur leider letzten Lindenstraße hatte ich gut gemacht durch den kompletten Verzicht auf Essen. Da purzelten die Gramme – wobei ich nun ernsthaft gerade nachschauen musste, wie der Plural von Gramm lautet.

Der faule Sonntag ohne jegliche Bewegung erlaubte ja auch gar keine Speisen nach den Rühreiern am Mittag. Montag dann hatte ich noch immer keinen Bock auf meine Work out-Übungen mit Hanteln und für den Bauch. Dafür gab´s am Mittag leckere Lachsnudeln – eine echte Kalorienbombe und die nächste große Sünde in den fleischlosen Wochen.

Die Strafe: 82,5 Kilo am Dienstagmorgen, was auch ein (behördlich erlaubter) Montagnachmittag-Spaziergang nicht verhindern konnte. Es reichte nicht, von Mainberg aus nach Schweinfurt zu laufen, dort sogar am Main entlang an den westlichen Stadtrand und nach einem Bummel durch die ziemlich leere Innenstadt wieder zurück. Also muss ich zwangsweise am letzten März-Tag wieder die Folterkammer unter dem Dach betreten und das viele Fett zu Muskeln verarbeiten.

An sich endet mit diesem Tag ja mein Diät- und Verzicht-Monat. Fleisch vermisse ich an sich weniger, mal abgesehen von Pizza Pepperoniwurst-Gelüsten und der Sehnsucht nach groben Bratwürsten zu einem Teller mit Nudelsalat. Mal schauen, wie lange es dauert bis zur 85 Kilo-Marke. Mehr freilich möchte ich nie mehr wiegen – und werde künftig eher dagegen ankämpfen…

