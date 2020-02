Spitze Zungen: 90 Millionen Euro

Teilen Facebook

90 Millionen Euro hat ein Mensch aus Nordrhein-Westfalen gewonnen. Am Freitagabend wurde der Eurojackpot geknackt. Mit den simplen Zahlen 7-16-22-36-44 und den zwei Zusatzzahlen 3 und 4. Warum bin eigentlich ich da nicht drauf gekommen?

Ich würde mir wünschen, dass es sich beim Gewinner um einen Fußballfan von Wattenscheid handelt. Der könnte dann dafür sorgen, dass es beim insolventen Verein nächstes Jahr in der Oberliga wieder aufwärts geht. Mit dem Geld könnte er das Team sogar in die 3. oder gar die 2. Bundesliga führen. Oder noch weiter nach oben. Zumindest aber könnte er die mittelfristige Zukunft sichern.

Oder er ist Bochumer mit einem Herz für den VfL und steckt sein Geld dort hinein, damit dieser Traditionsverein zurück kehren kann in die 1. Bundesliga. Wäre ja auch nicht schlecht. Gerne darf er auch Solinger sein und das Fußballteam aus dieser Stadt zurückführen in den Fokus der Öffentlichkeit. Oder die Lüdenscheider, Remscheider, Wuppertaler und was da sonst noch so an Clubs irgendwo unten herumkrebst.

Aachen oder Essen fallen mir noch ein, die ebenfalls Finanzspritzen gebrauchen und die jeweils 20.000 Fans oder mehr mobilisieren könnten. Noch besser wäre, wenn der Gewinner seine 90 Millionen in irgendwelche Aktien steckt, deren Kurs sich binnen weniger Wochen verdreifacht. Mit dann 270 Euro könnte er im Fußball wirklich was bewegen.

Schlimm wäre, wenn er ein im Ruhrgebiet lebender Münchner wäre und Anhänger der Bayern und mit seiner Kohle den nächsten 40 Millionen-Transfer irgendeines unbekannten Spaniers oder Franzosen finanzieren würde. Schön hingegen, sollte er Löwen-Fan sein und eine Idee haben, wie er mit dem Geld das Grünwalder Stadion auf 40.000 Zuchauerplätze ausbaut. Dann hätte der TSV 1860 eine Chance auf die Rückkehr in die Bundesliga.

Ach, ich hätte so viele gute Ideen, wäre ich mehrfacher Millionär… Mal abgesehen davon, dass man mit viel Geld wirklich vielen armen Menschen und Tieren helfen sollte.

Michael Horling

