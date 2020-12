Spitze Zungen: Amateure im DFB-Pokal

Zwei Spiele in Runde zwei des DFB-Pokals stehen 2021 noch an. Dann kommt bei Leverkusen gegen Frankfurt auf jeden Fall noch ein Erstligist weiter und werden sich die Münchner Bayern in Kiel schon irgendwie mit einem Siegtor in der 93. Minute durchmogeln. 14 Partien fanden bereits statt – und der Wettbewerb schreit nach einer Veränderung.

Mit Fürth (in Hoffenheim), Paderborn (bei Union Berlin) und Bochum (in Mainz) setzten sich drei eher graue Zweitliga-Mäuse bei Bundesligisten durch. Löblich, Respekt. Und auch wenn in Corona-Zeiten der Heimvorteil ein solcher nicht ist (auf den Ulm ohnehin verzichtete, indem man wie zuvor Schweinfurt Auf Schalke antrat und brav ausschied), so stellt sich doch seit Jahren schon die Frage, warum Zweitligisten, die gegen Bundesligisten ausgelost werden, nicht zuhause spielen dürfen?

In Runde drei, dem Achtelfinale, das bereits weit vor den letzten beiden Matches ausgelost wird – auch wieder so ein Schwachsinn – , stehen mit Regensburg und Darmstadt auch noch zwei weitere Zweitligisten, die bei Drittligisten siegten. Auch die hätten ein Heimspiel verdient. Vielleicht gegen die Bayern und gegen Bremen. Dazu Bochum gegen Schalke, Fürth gegen Stuttgart und Paderborn gegen Mönchengladbach – das wären schöne Lose! Drittligist Dresden darf gegen Leipzig ran, Viertligist Essen gegen Dortmund. Bleibt eine letzte Partie: Leverkusen muss nach Köln. So hätten wir acht heiße Duelle.

Und dann sollte sich der Verband mal was einfallen lassen mit der Bezeichnung der unterklassigen Vereine. Essen und Dresden als Viert- und Drittligist haben automatisch Heimspiele und werden als „Amateure“ bezeichnet. Beide aber sind Profiteams, weshalb sie ja auch trotz Corona die letzten Wochen Punktspiele austragen durften. Warum also „Amateure“?

Michael Horling

redaktion@sw1.news