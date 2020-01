Spitze Zungen: Bundesliga mit Geisterkulisse

Teilen Facebook

Die Geschichte des Volleyballs in Eltmann ist aufregend. Jahrelang mischte man irgendwo in einer nicht sonderlich hohen Liga mit, stieg dann über die 2. Liga in die erste Bundesliga auf, setzte zum großen Sprung an, wechselte vom beschaulichen Städtchen in den Haßbergen nach Bamberg in die große Arena und erlitt dort Schiffbruch.

Komischer Weise ist das über ein Jahrzehnt her und wiederholte sich nach einem Neuanfang die Geschichte. 2019 war man wieder in der 1. Bundesliga, spielt dort als HEITEC VOLLEYS – und ging erneut nach Bamberg. Warum auch immer… Überwiegend die (zu) hohe Miete in Verbindung mit viel zu wenigen Zuschauern soll die Insolvenz verursacht haben, in die man schlitterte.

Doch das Team spielt weiter, wechselte in die viel kleinere (und günstigere) Eltmanner Georg-Schäfer-Halle zurück und schaffte nun so etwas wie eine kleine Sensation: Erstmals gelang diesen Mittwoch gegen den vielfachen Deutschen Meister VfB Friedrichshafen ein Sieg. Die Massen jubelten!

Nun gut, es waren halt leider keine Massen da…. Gerade mal 356 zahlende Zuschauer. Eine ernüchternde Kulisse für Volleyball-Bundesliga auf höchstem Niveau. Aber halt auch komplett selbst verschuldet, weil die Verantwortlichen außer ihrer Tageszeitung eigentlich keine Medien kennen. In Schweinfurt bekommt so gut wie niemand mit, dass in Eltmann Volleyball gespielt wird. In Bamberg interessiert´s niemanden – und in den ländlichen Haßbergen ist eben nicht viel mehr drin.

Ob das Medienteam des Vereins lernt? Ob es überhaupt eines gibt? Ob Volleyball in Eltmann trotz Roter Laterne und weiter laufender Insolvenz geil ist? Fragen über Fragen. Auf die letzte gibt´s folgende Antwort: Mittwoch, den 05. Februar, reisen zum nächsten Heimspiel die HYPO TIROL AlpenVolleys Haching an. Zuschauen ist trotz des relativ ungünstigen Termins durchaus erlaubt!

Michael Horling

redaktion@sw1.news