Spitze Zungen: Corona is over

Dienstag kam ganz früh die Meldung aus dem Gesundheitsamt: Unverändert 703 positiv getestete Personen in Stadt und Landkreis Schweinfurt, 649 davon sind geheilt. Einzig verändert seit Montag hat sich die Zahl der Menschen in Quarantäne: 52 statt 53.

Nicht ganz 170.000 Einwohner haben Stadt und Landkreis zusammen. Wenn aktuell gut 50 davon mit dem Covid-19-Virus infiziert sind, dann sind das derzeit 0,03 Prozent. Sehr wenige also, wobei angesichts der Todesfälle – insgesamt 42 in Stadt und Landkreis Schweinfurt – natürlich trotzdem Vorsicht geboten sein sollte.

Aber: Gefühlt ist Corona überstanden. Es wird immer weiter aufgelockert, auch dank der Warn-App kann ja kaum noch etwas passieren. Busreisen sind wieder möglich, Hotels dürfen ihre Wellnessbereiche öffnen, mehrere Leute können in Gasthäusern wieder an einem Tisch sitzen, Kinos öffnen endlich und so weiter. Selbst auf unsere Lieblingsinsel darf man zum Urlauben wieder fliegen.

Eigentlich schwer zu verstehen, wieso es möglich erscheint, dass in diesem kompletten Jahr 2020 der Fußball auf lokaler Ebene nicht mehr wird rollen können. Dass wahrscheinlich auch andere Sportarten im Herbst ihre Saison nicht werden starten dürfen. Schweinfurt und die Region auch weiterhin ohne Eishockey, Handball, Ringen oder Basketball – eigentlich undenkbar!

Aber in den Biergärten oder am Strand darf nun bald wieder richtig gefeiert werden. Was einerseits gut ist, andererseits aber auch völlig unverständlich. Denn es gibt kein Mittel gegen das unbesiegte Virus. Und trotzdem sind wir zum einen fast zurück im normalen Leben, zum anderen aber schränken wir es gleichzeitig noch immer dramatisch ein.

Corona is over – yes or no?

Michael Horling

Foto: Pixabay / Thor_Deichmann