Spitze Zungen: Dalli Dalli Late Night

Exakt 50 Jahre ist es bald her, als mit „Dalli Dalli“ eine Unterhaltungsshow im ZDF startete, die – immer Donnerstagabend muss es gewesen sein – Millionen vor die Glotze zog. Damals machten im Sommer um 19.30 Uhr die Biergärten zu und zeigten die Kinos einmal im Monat abends keine Filme mehr. Die Busse blieben in den Hallen und die ARD sendete ein Standbild.

So beliebt war „Dalli Dalli“ um Erfinder und Moderator Hans Rosenthal, der seiner Zeit damals voraus war. Zum Jubiläum zeigt das ZDF zwei Tage nach dem Geburtstag am Samstag, 15. Mai, um 20.15 Uhr, eine Jubiläumsshow mit Erinnerungen, neuen Kandidaten bei alten Spielen sowie Rosi Mittermaier und Christian Neureuther in der Jury. Das wird herrlich. Johannes B. Kerner nimmt sich dem an und wird in den angekündigten 150 Minuten ein paar mal hüpfen.

So weit, so wirklich richtig gut. Auch die Idee des ZDF, in der Woche und am Tag zuvor nochmals die allerste Folge mit Liselotte Pulver und Fritz Eckhardt und dann die 105. von 1981 zu zeigen, in der Uschi Glas, Sepp Maier und Tony Marshall dabei sind, ist an sich brilliant.

Nur: Die beiden Folgen werden um 03.30 Uhr und um 03.00 Uhr ausgestrahlt. Also: Mitten in der Nacht, wenn selbst junge Leute schlafen und vor allem diejenigen 50- bis 90-Jährigen, die sowas sehen wollen. Oder konkret: Die Stammzuschauer des ZDF.

Warum man für die nicht um 15.00 Uhr oder um 15.30 Uhr oder mal ganz innovativ an einem Donnerstag- oder Samstagabend anstelle des 23. Krimis der Woche solch edle Erinnerungen an Fernsehgeschichte zeigt und zum Finanzieren vielleicht bewusst auch mal Retro-Werbung dazu verkauft?

Verstehen muss man das nicht, was sich ein Öffentlich-Rechtlicher Sender denkt, wenn er zu Uhrzeiten etwas zeigt, womit er eigentlich doch gleich zum Ausdruck bringt: „Schaut´s bloß nicht an!“ In der ZDFmediathek findet man die Folgen freilich auch. Aber ob das einen 80-Jährigen glücklich macht?

Michael Horling

Foto: ZDF / Arthur Grimm