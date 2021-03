Spitze Zungen: Der Duft der alten MÃ¤nner

Thomas Gottschalk statt Dieter Bohlen: DSDS und das Finale dieser Staffel lässt die Vermutung zu, dass es in den letzten Sendungen noch etwas mehr nach alten Männern riecht als geplant. Ach Gott, Fernsehen, wie schön kann das sein!

Der Autor dieser Zeilen weiß es von seiner Ex-Partnerin: Nicht Pitralon, sondern Tabaco sei das Rasierwasser, das angeblich den Duft verbreitet von eher greisen Herren. Bohlen, noch knapp unter 70, fällt gerade so noch nicht darunter, Gottschalk, knapp über 70, dann eher schon. Wonach beide riechen, ist nicht bekannt.

Was sie gemeinsam haben: Durch ihre frechen Sprüche gerieten sie zuletzt in die Kritik. Bohlen weit mehr als Gottschalk. Das Gesicht der Superstar-Suche ist lange Jahre schon eigentlich ein No-Go im TV. Nur traute sich das bislang niemand so zu sagen.

Jetzt ließ RTL den Vertrag mit dem Modern Talking-Dino auslaufen und der bockt nun, schmeißt gleich hin. Glückwunsch zum Triple nach Xaver Naidoo und dem Wendler!

Aber Gottschalk? Angesichts dessen, dass DSDS lange auch schon Auslauf-Programm ist, passt das ja dann doch irgendwie zusammen. Rieche er, wie er wolle.

Michael Horling

