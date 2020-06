Spitze Zungen: Der Mensch is(s)t das Schwein

Ich gab´s ja zu, dass ich Pizza mit Salami oder Peperoniwurst mag, Hackfleichküchle sogar liebe und es ohne Jägerschnitzel ab und an nicht geht. Aber zuhause kommt bei uns Fleisch eher selten auf den Tisch, versuchen wir, uns vegetarisch oder gar vegan zu ernähren. Demzufolge dürfte ich weit unter dem bundesdeutschen Schnitt liegen, der angeblich besagt, dass jeder Bürger pro Jahr 88 Kilo Fleisch isst, davon 34 Kilo getötete Schweine.

In Rheda-Wiedenbrück befindet sich Deutschlands größter Schlachtbetrieb, so etwas wie das Konzentrationslager in Westfalen. Bis zu 25.000 Schweine müssen dort täglich (!) sterben. Wer den Begriff „Massentierhaltung“ verurteilt und damit die Umstände, wie die Tiere schnell gemästet werden, um dann zum Ort ihres Todes gekarrt zu werden, wo sie binnen Sekunden kalt gemacht werden, wird diesen Betrieb verurteilen.

Clemens Tönnies hat in jüngster Vergangenheit schon als Fußballboss von Schalke 04 nicht gerade an Ruhm gewonnen. Mit Aussagen über Afrikaner, aber auch durch viele Trainerentlassungen in Gelsenkirchen, wo man finanziell anscheinend gar nicht gut aufgestellt ist. Und nun ist sein Schlachtbetrieb in den Schlagzeilen: Fast 700 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert, gefühlt der halbe Kreis Gütersloh unter Quarantäne.

Was uns das sagt? Der Mensch isst nicht nur das Schwein, eigentlich ist der Mensch das Schwein. Weil er die Tiere in Massen produzieren muss, weil sich anscheinend Hygienevorschriften nicht umsetzen lassen, wenn an einem Ort für ganz schnell ganz viel Fleisch auf dem Teller gesorgt werden muss. Billiges Fleisch, das sich ein jeder Bürger einen jeden Tag leisten können soll. Weil Blumenkohl, Karotten oder Feldsalat halt irgendwie doch anscheinend uncool sind.

Michael Horling

