Spitze Zungen: Der Wendler und die Wendlerin

Vorsicht, Tüten! Dieses Bild ist absolut nicht jugendfrei. Auch wenn es eine mit 19 Jahren noch jugendliche Dame zeigt. Die Wendlerin, also die jüngere, während die ältere bekanntlich ins Dschungel-Camp verramscht wurde, wo sie längst ausziehen (nicht sie sich…) musste. Mit dem Finale dieser Staffel dürfte dann der Wendler-Hype auch vorerst wieder mal enden.

Oder? Wer weiß, was die fast 30 Jahre jüngere Geliebte des Sängers ihrem Schatzi noch alle schenkt nach dem Spritschleuder-Wagen jüngst. Am besten wären ja Songideen für endlich mal wieder einen Hit. Wobei: Wieder? Hatte der Wendler schon mal einen echten Hit? Weshalb sich ja eigentlich die Frage stellt, womit er bislang seine Massen an Geld verdient hat, um sich sein anscheinend aufregendes Leben leisten zu können.

Sternchen Laura ist jetzt wohl vorerst die Ernäherin der Familie, auch wenn sie mit den Fotos für den Playboy den ersten Joker schon verschossen hat. Na gut, es gibt auch noch andere Männer-Magazine, danach Let´s Dance und am Ende der Verwertungskette das Dschungel-Camp. Wird sie dort Königin, dann öffnen sich alle Türen. Zwar nicht die der Showbranche, aber die ein oder andere Disco oder das ein oder andere Möbelhaus ließe sich dann für 5000 Euro Gage einweihen.

