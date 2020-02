Spitze Zungen: Der Wintervorrat

Teilen Facebook

Sind wir nicht alle irgendwie Jäger und Sammler? Jedenfalls packt mich immer schon im Frühherbst die Panik und ich befürchte für den kalten Winter den Ausfall unserer Heizung, wonach denn unser Holzofen zum Einsatz kommen müsste. Diverses Brennmaterial kaufe ich dann immer, sobald es günstig ist, und horte es hinter unserem Oranier.

Dieser Kaminofen kommt aber seit Jahren nicht zum Einsatz. Warum? Weil es einfach nicht mehr so richtig kalt wird draußen und weil unsere Heizung im Keller zwar ab und an ausfällt, bislang aber nie die Notwendigkeit des Fremdheizens bestand. Im Gegenteil: Ich sitze in diesen Tagen oft vor dem offenen Fenster, weil es mir drinnen zu warm ist…

Meine Partnerin hat eine ähnliche Einstellung wie ich und sorgt sich anderweitig darum, ob unser Vorrat an Glühwein reicht, wenn es mal richtig Winter wird. Deshalb stehen bei uns einige Flaschen herum – immer auch mit dem Hintergedanken, es könnte ja mal Montag ein Feiertag sein und die Kälte bricht Samstagabend nach Ladenschluss an…

Was machen wir nun mit dem Zeug, wenn Sturm Sabine verschwindet und alle Ansätze kalter Meeresluft aus Bayern heraus geblasen hat, so dass Mitte/ Ende Februar der Frühling beginnt? Na gut, Glühwein wird wie Holz nicht schlecht. Aber was tun, wenn die Sorte Heidelbeer demnächst wieder im Winterschluss-Angebot ist und die Holzbriketts um 30 Prozent herabgesetzt sind? Nachkaufen? Lieber doch weiter bunkern?

Michael Horling

redaktion@sw1.news