Spitze Zungen: Die letzten Biere vor dem trÃ¼ben MÃ¤rz

Teilen Facebook

Twitter

Am letzten Tag des Februars haben wir es nochmal so richtig krachen lassen. Oder besser: Durfte ich das machen, weil jemand ja immer fahren muss. Also: Heimwärts. Petra hielt sich zurück, aber ich konnte nochmals ein bisschen Bier tanken vor der nun folgenden, großen Pause.

In Heilgersdorf bei Seßlach war Bockbieranstich in der Brauerei Scharpf. Also nichts wie hin! Die ganze Gegend schien auf den Beinen zu sein, das Dorf zugeparkt, das Saal war schon kurz nach 17.30 Uhr proppevoll. Ohne Tisch ein Bier zu bestellen wurde zur Kunst. Es gelang, ich konnte nach eineinhalb Starkbieren beruhigt in den Abend starten.

Der setzte sich in Maroldsweisach fort, diesmal am Stammtisch mit dem geselligen Florian und Kollegen. Letztmals halbe Hähnchen mit Pommes und das gute Hartleb-Bier. Zwei dürften es gewesen sein, wenn ich richtig gezählt habe. Auf der Heimfahrt ein wenig Wehmut: Ein paar lange Wochen werden wir hierhin wohl nicht mehr kommen! Aber auch Flo will ja Pause machen vom ach so bösen Alkohol. Sei tapfer, halte durch!

Sonntagmorgen dann: Der erste Gang auf die Waage. Rund 88 Kilo. Ein paar zuviel, weshalb ich nun in den kommenden 31 Tagen möglichst acht davon verlieren möchte. Macht also 258 Gramm pro Tag. Und wie das? Mit viel Gemüse und Obst, leichtem Essen, Mineralwasser, Säften und Tee. Mit ein bisschen mehr Bewegung als sonst, täglichem Bauchmuskeltraining und vor allem halt mit Verzicht auf Fleisch und vor allem Wein und Bier.

Einen Monat lang täglich fünf Bockbiere zu trinken wäre nun ja ein Experiment, auf das ich mich mehr freuen würde. Aber nun gut: Vorgenommen ist vorgenommen – und man wird sehen, was das alles bringt. Ich habe gelesen, man soll besser schlafen können und sich schon nach ein paar Tagen merklich wohler fühlen. Und die haut wird wieder schöner. Danach können auch die Haare aus dem Gesicht. Also versuche ich mal, mich auf das alles zu freuen…

Michael Horling

redaktion@sw1.news