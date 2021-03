Spitze Zungen: Die Stunde des Verstellens

Seit über 40 Jahren stellen wir zwei Mal im Jahr die Uhr um. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als es mir meine Eltern Ende der 70er erzählten. Ich war knapp über zehn Jahre alt und glaubte an einen Scherz. Den Zeiger eine Stunde nach vorne drehen? So ein Quatsch!

Schnell aber begriff auch ich, dass es so von meistens März bis Oktober abends eine Stunde länger hell bleibt. Gerade im Mai, Juni, Juli, August – also zur Biergartenzeit – ist das gigantisch: Man hebt ein paar Halbe vom Tresen zum Tisch, löscht den sommerlichen Mörderdurst, lässt sich von Wemauchimmer nach Hause fahren – und kann dann noch eine Stunde den Garten gießen, ohne bei 4,3 Promille im Dunkeln stolpern zu müssen. Genau DESHALB gibt´s die Sommerzeit!

Nun meinen einige Eulen-Hühner, dass sie es gesundheitlich nicht mehr packen, wenn zwei Mal im Jahr der Zeiger gedreht werden muss. Mein einziges Problem seit Jahren ist schon immer, dass ich nicht weiß, in welche Richtung ich die Uhres im Frühling wie Herbst umzustellen habe, welche (atomgesteuerte) Zeiger das alleine schaffen und ob ich nun eine Stunde mehr oder weniger schlaflos wach im Bett liegen bleiben darf.

Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr weiß ich: Macht, was ihr wollt, es ist mir eigentlich scheißegal! Und schafft die Sommer- oder Winterzeit in Europa für immer wieder ab oder lasst sie. Aber, liebe Politiker, diskutiert nicht wieder wegen so einem Dreck jahrzehntelang herum. Macht mal was, ohne dass sich das Volk aufregen muss für 10.000 Euro im Monat, die Euch als Verdienst zu wenig sind, weshalb ihr weitere 100.000 Euro mit dem miesen Verschieben von Corona-Masken verdienen müsst!

Übrigens: Die Snoopy-Uhr auf dem Bild zeigt nicht ohne Grund 18.15 Uhr. Denn das ist meistens eine gute Zeit, um sich nach zehn Stunden Arbeit ein Bier aufzumachen. Aktuell ist es nach dem Leeren…. immer noch hell!

Michael Horling

redaktion@sw1.news