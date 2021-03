Spitze Zungen: Fremder, kommst Du nach Schweinfurt, dann…

Fremder, kommst Du an Ostern zu Besuch nach Schweinfurt, dann raten wir Dir: Gehe auf alle Fälle in den Wildpark an den Eichen. Dort kannst Du einiges erleben, dort blühen nun Blumen und Pflanzen, dort…. Halt, nein, Corona, der Wildpark hat seine Tore ja geschlossen. Also nochmal.

Fremder, kommst Du an Ostern zu Besuch nach Schweinfurt, dann raten wir Dir: Schaue am Samstag mal in die lebendige Stadtgalerie. Dort erlebst Du die Vielfalt des Shoppens, dort… Moment, nein, die Stadtgalerie hat prinzipiell zwar auf, doch nur wenige Läden dürfen öffnen. Und bei derzeit bei mehr als 20 Flächen Leerstand ist das gerade keine so gute Werbung für Schweinfurt. Also nochmal.

Fremder, kommst Du an Ostern zu Besuch nach Schweinfurt, dann raten wir Dir: Genieße das Wetter auf dem schönsten zentralen Platz der Innenstadt: Der Marktplatz mit seiner Idylle und…. Halt, nein, mal ehrlich: Eigentlich ist dieser Platz mit seiner Pflastern doch nur grau und gar nicht idyllisch. Oder? Also nochmal.

Fremder, kommst Du an Ostern zu Besuch nach Schweinfurt, dann raten wir Dir: Schlendere durch die Innenstadt, die romantische Fußgängerzone und… Nein. halt, dann sehen die Leute ja auch da die ganzen Leerstände. Und solche Schandflecken wie auf dem Bild: Das ist in der Keßlergasse, an sich beste Lage der City. Soooo hässlich. Dahin schicken wir besser niemanden. Also nochmal.

Fremder, kommst Du an Ostern zu Besuch nach Schweinfurt, dann raten wir Dir: Besuche doch eine Gaststätte, in der es das gute Bier unserer letzten Brauerei Roth gibt und… Quatsch: Gaststätten haben ja noch zu. Und auch Biergärten, was bei erwarteten 25 Grad noch größerer Quatsch ist, weil man da genauso mit Abstand sitzen kann wie irgendwo in einem Park oder so. Aber egal. Also nochmal.

Fremder, kommst Du an Ostern zu Besuch nach Schweinfurt, dann raten wir Dir: Unsere Stadt strotzt vor Kunst und Kultur, besuche irgendein Museum, das Theater, die…. Halt, da fällt uns ein: Die haben ja auch alle geschlossen. Also nochmal.

Fremder, kommst Du an Ostern zu Besuch nach Schweinfurt, dann raten wir Dir: Spaziere am Mainufer entlang und kehre dannein an der Mole 9, im Garten der Disharmonie oder am Stadtstrand…. Ne, hatten wir schon, Biergärten sind dicht! Also nochmal.

Fremder, kommst Du an Ostern zu Besuch nach Schweinfurt, dann raten wir Dir: Kauf Dir ´nen Kasten Bier, such Dir ´nen Platz in den Wehranlagen – und genieße es! Dort werden über die Feiertage hunderte Gleichgesinnte sitzen. Dicht an dicht. Ohne Masken. Wetten?

Michael Horling

redaktion@sw1.news