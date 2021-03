Spitze Zungen: Lahme Enten und verwelkende Rosen

„Wolle Rose kaufe?“ Diese Frage beantwortete Borussia Dortmund jüngst mit einem „Ja, klar!“ Und boxte Marco Rose aus seinem Vertrag beim Namenskollegen in Mönchengladbach. Im Sommer geht der Deal endgültig über die Bühne.

Sechs Punkte trennen die beiden Teams vor dem Dortmunder Spiel am Samstagabend gegen Hertha BSC Berlin, nach dann je 25 Runden können neun Spiele vor Saisonende also neun Zähler daraus werden. Das sind Welten. BVB deutlich vor VfL – da kann man schon mal wechseln wollen.

Doch so wie Donald Trump jüngst über Wochen eine Lame Duck war, so präsentiert sich Rose als lahme Ente in diesen Wochen. Seit Freitagabend noch ein bisschen mehr. Das 1:3 in Augsburg war die soundsovielte Niederlage in Serie. Seit er seinen Wechsel trotz laufenden Vertrags (aber natürlich mit Ausstiegsklausel) bekannt gab, geht rein gar nichts mehr bei den so grundsympahtischen Fohlen.

Der Rückstand von nun schon zehn Punkten auf einen Champions League-Platz wird wohl noch anwachsen. Euro League? Das dürfte auch nichts mehr werden! Kommenden Dienstag könnte sich die Borussia ziemlich sicher aus dem laufenden Wettbewerb im internationalen Fußball verabschieden. Wer glaubt schon an ein Wunder von Manchester? Und aus dem DFB-Pokal hat man sich bereits kegeln lassen – ausgerechnet zuhause gegen Dortmund.

Marco Rose kann einem irgendwie leid tun: Riesenerfolg in seiner ersten Saison, nun mit einer Truppe voller guter Namen, die begeisternden Fußball spielen kann, seit Wochen aber kein Bein mehr auf den Boden bringt. Es wäre ein Wunder, wenn bei Borussia Dortmund nicht längst intern große Zweifel aufkommen würden, ob man sich da nicht einen verbrannten Typen gesichert hat für die kommende Runde. Unter Trainer Edin Terzic ging´s jüngst voran. Rose muss nächsten Sommer schon einen Raketenstart erwischen beim BVB, um nicht vom ersten Tag an in der Kritik zu stehen.

Michael Horling

redaktion@sw1.news

Foto: www.borussia.de