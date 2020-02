Spitze Zungen: My best friend Mr. Vanderpump

William Vanderpump hat großes Interesse, wie es mir und meiner Familie geht. „Ich hoffe, dass mein Brief heute in bester Stimmung ist“, schrieb er mir unlängst in gebrochenem Deutsch per Mail. Ich konnte ihm verzeihen. Denn der Co-Präsident der UBS London hatte ja sicher auch am Brexit seines Landes zu knabbern.

Seine Schweizer Großbank könne mir nun gute Chancen eröffnen, schrieb er mir, was mich sehr freute, da meine Bank ja inzwischen für mich als Sparer keine Zinsen mehr zu bieten hat. Seine verstorbene Mandantin, eine Mrs. Therese Brouwer, habe „achtzehn bis fünf Millionen Pfund Sterling verschenkt“.

Ich vermute, dass diese ungewöhnlichen Zahlen etwas damit zu tun haben, dass Williams automatische Übersetzung vielleicht nicht funktionierte. Wobei mir auch fünf Millionen Sterling als Geschenk ausreichen würden. Das sind rund sechs Millionen Euro, hatte ich fix ergoogelt.

Doch woher das Geld? „Sie ist eine deutsch-niederländische Bankierin, die bei einem Flugzeugabsturz mit ihrer ganzen Familie ums Leben kam“, erklärte mir my best friend Mr. Vanderpump. Und ich müsse nur mit ihm zusammen arbeiten, dann wolle er seine Position ausnutzen, damit das Geld bei uns lande – 45 Prozent davon würde er mir geben.

Überweisen, innerhalb der nächsten fünf Werktage. Dann wünschte er mir noch ein schönes Wochenende – ohne aber explizit darauf hinzuweisen, dass ich ihm meine Bankdaten übermitteln müsste.

Ja, verdammt: Werden denn die Betrüger immer lustloser, nachlässiger, vergesslicher? Wie wollen sie mein Konto hacken, wenn sie noch nicht mal nach den Daten fragen?

Michael Horling

redaktion@sw1.news