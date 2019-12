Spitze Zungen: Nachts im Kino

Teilen Facebook

Das Thema Kino ist irgendwie für mich schon lange keines mehr. Über drei Jahre muss es her sein, als mich mit „Arrival“ und „Passengers“ binnen wenige Wochen letztmals zwei Filme interessierten und dann auch überzeugten. Seitdem gähne ich müde, wenn ich alle 14 Tage in meiner TV Spielfilm lese, was demnächst so läuft.

Neulich war es wieder mal soweit, dass ich neugierig den Inhalt auffraß und beschloss, mir „7500“ anzuschauen, einen Thriller über eine Flugzeug-Entführung, von den Kritikern höchst gelobt. Start am 26. Dezember. Nachdem es ja keine Schweinfurter Hallenfußball-Stadtmeisterschaft mehr gibt, ist das so ein trister zweiter Weihnachtsfereiertag, an dem man nichts zu tun hat. Also auf mal wieder ins Kino!

Ich ging auf die Internetseite des lokalen großen Filmsaal-Riesen und fand den Streifen schnell. Er läuft wirklich ab dem kommenden Donnerstag. Aber immer nur um 23 Uhr. Ich frage mich, ob das Sinn macht. Jedenfalls möchte ich mit meinen nun 51 Jahren nicht unbedingt in dieser Zeit noch auf den Beginn eines Thrillers warten, der mit Werbung und so – kommt eigentlich noch der Eisverkäufer? – bestimmt bis fast 1 Uhr dauert. In meinem Alter schläft man um diese Zeit längst.

Wenn ich dann das sonstige Programm der Filmwelt anschaue: „Der Aufstieg Skywalkers“ als x-ter Star Wars-Abklatsch läuft natürlich nachmittags, am frühen Abend und Heiligabend sogar um 11 Uhr. Interessiert mich aber null. „Die Eiskönigin 2“, eine „Jumanji“-Fortsetzung, „Der Kleine Rabe Socke 3“, „Angry Birds 2“, zwei Weihnachtsfilme („Last Christmas“ und „Black Christmas“), mit „Rotschühchen und die sieben Zwerge“ der 78. Abenteuer-Trickfilm des Jahres, mit „Latte Igel und der magische Wasserstein“ gleich der 79. hinterher, mit „Fixies vs Krabots“, auch der 80., „Zombieland 2“, „Joker“ als Batman-Abklatsch…

Wie langweilig ist das denn alles? Geht überhaupt noch jemand ins Kino?

Michael Horling

redaktion@sw1.news