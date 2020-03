Spitze Zungen: Nein, ich will das nicht immer doppelt!

Diesen Sonntag nach langen Wochen mal wieder großer Ärger: Nachdem es monatelang gut klappte, warf der Austräger nun doch wieder zwei Zeitungen in den Briefkasten. Wenn´s nur die Zeitungen wären… Aber eingepackt darin sind endlos sinnlose Prospekte, die ich nicht brauche…

Nun gut, bei uns stehen zwei Namen am Türschild. Das heißt aber nicht, dass jeder von uns zwei eigene Wochenzeitungen und vor allem jeweils 15 Werbeprospekte braucht. Wie ist das denn, wenn eine Familie drei Kinder hat? Wenn Bernd und Sybille auf den Namenschild stehen und die Töchter Lara, Laura und Lisa? Bekommen die dann fünf Pakete?

Mir geht´s gar nicht um die dünnen Heftchen mit dem zunehmend unwichtigeren Inhalt (weil all das, was darin steht, meist vorher schon längst woanders stand…). Mich nerven fünf verschiedene EDEKA-Prospekte mit den selben Angeboten, weil unsere Gegend zum Einzugegebiet all dieser Supermärkte gehört.

Ich habe aber nur deshalb kein Schild mit der Aufschrift „Keine Reklame“ am Briefkasten, weil ich natürlich auch gerne wissen möchte, was es beim Netto nächste Woche im Angebot gibt. Und bei der EDEKA nebenan. Und beim Tegut im Dorf. Kann ich mich irgendwo melden, uns das genau so bestellen?

Das zweite Paket mit Zeitungen und Prospekten sammle ich wie immer und werde es dem Verlagshaus demnächst vor die Türe legen. Allerdings im Wissen, dass die Austräger auch künftig immer wieder mal zu viel in meinen Briefkasten stopfen.

Michael Horling

redaktion@SW1.News