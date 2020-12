Spitze Zungen: Nun also doch: Norma darf ab 23. Dezember Feuerwerk ermÃ¶glichen

Na also: An Silvester kann auch heuer ein jeder Bürger es zum Jahreswechsel so richtig krachen lassen. Mutmaßlich nur im eigenen Garten oder vor der Haustüre, denn raus darf man ja in Corona-Zeiten nicht mehr, vor allem nicht nach 21 Uhr.

Zum Glück ermöglicht die Norma eine sorgenfreie Kracherei. Wie das aktuelle Prospekt des Discounters zeigt, das am Wochenende in allen haushalten verteilt wurde, kann man ab Mittwoch, den 23. Dezember, das „Jugendfreie Feuerwerk“ kaufen, wie es neben „Der Clou“ in der Überschrift heißt.

Angeboten werden das sechsteilige Set „Mega Cool“ mit Blitzcracker, Farbkreisel, knatternden Blitzen, lustigen Trickknallern. das neunteilige „Affengeil“ mit Feuerspucker, Wunderkerzen, flotten Feuerringen, oder das 16teilige „Bärkenstark“ mit einem Bodenfeuerwirbel, lustigen Trickknallern. Dazu „Wilde Wikinger“, „Party Tischbomben“ (die Version „Prosit“ im dekorativen Piccolo-Sektflaschen-Design) oder „Bengalische Feuer“. Ja, solche Feuer, die man in den Fußballstadien verbietet, weil sie angeblich schlimmste Verbrennungen verursachen können.

Das Beste: „Die MWST-Senkung geben wir komplett an Sie weiter“, kündigt die Norma an. Also sind auch noch die Preise niedriger als in den vergangenen Jahren. Perfekt! Auf ein geniales Silvester!

Wer nun glaubt gehört zu haben, dass Silvester heuer wegen Corona ins Wasser fällt: Nein, verboten sind anscheinend nur Raketen, die in den Himmel schießen. Für Knall, Auswurf, Fontänen, Blitze, Bomben und Feuer wird trotzdem gesorgt. In einer jugendfreien Version, weshalb Norma auch Luftschlangen anbietet. Fünf Rollen für 2,91 Euro. Das wird ein Riesenspaß, wenn ganz Schweinfurt pünktlich um Mitternacht Papier-Röllchen in die Luft wirft!

Wir entscheiden uns für das Party-Sortiment „Fette Fete“ für gerade mal 7,78 Euro und einem garantierten Riesenspaß mit den 19 Teilen und unter anderem Luftschlangen, dem Fantasy-Paper mit Schornsteinfeger, einer Maske, einem Spaßvogel., dem Jubel-Trubel, sechs Party-Knallern, zehn Wunderkerzen und vier Knallbonbons. Klingt nach einem ganz großen Kindergeburtstag.