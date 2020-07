Spitze Zungen: Quartz IV wird zehn Jahre alt

Genau zehn Jahre ist es her, als Sebastian Frankenberger zum König wurde. Sein Volksentscheid zum Nichtraucherschutz sorgte dafür, dass in Bayern seitdem nicht mehr in Gaststätten geraucht werden darf. Das ist seitdem eine unfassbar tolle Verbesserung der Aufenthalts-Qualität in Wirtshäusern. Aber….

… leider sitzt man ja nur in der kalten Jahreszeit drinnen und ich ärgere mich viel zu oft, wenn ich ein Restaurant betrete oder verlasse – und wenn in diesem Moment eine Gruppe mit sagen wir fünf Leuten direkt am Eingang steht und ihre Quartz IV-Bedüfnisse auslebt. Konkret: Schlotet ohne Ende, damit alleine das Vorbeilaufen eine Qual ist und die wenigen Sekunden dafür sorgen, dass man wie ein Nikotinmännchen riecht. Die abgelutschten Kippen liegen dann entweder am Boden oder in an der Türe aufgestellten Aschenbechern, was ein absolutes No Go ist und alles andere als einladend.

Neulich saßen wir in einem wunderschönen Biergarten an leider dem letzten freien Tisch, der sich in unmittelbarer Nähe befand zu einem Zigarrenraucher. Zigarrenraucher: Das sind Menschen, die ihren koksenden Stumpen IMMER im Mund haben und ihn beim Essen kurz mal zur Seite legen, wobei der qualmende Batzen auch dann noch seine Gerüche absondert.

Und dann die Gruppe am anderen Nebentisch, ebenso alle starke Raucher: Sie hielten ihre brennenden Teerbomben immer dann, wenn sie nicht zwischen den Lippen steckten, weit von sich weg, um bloß nicht selbst den Rauch abzubekommen. Der leichte Wind sorgte natürlich dafür, dass ausgerechnet zu uns der Qualm zog und wir als HB-Männchen nach Hause kamen, das T-Shirt noch nicht mal in die Wäschetruhe werfen wollten, sondern erstmal auf dem Balkon zum Auslüften übernachten ließen.

Trotzdem ein Dank an Sebastian Frankenberger. Bis 2010 roch ich nach jedem Gaststättenbesuch wie Lord Marlboro. Und heute maximal noch wie Graf Tzatziki oder Mister Tabasco.

Michael Horling

redaktion@SW1.News