Spitze Zungen: So leicht kommt man an Geld!

Er naht, der Tag, an dem ich einfach mal was davon herunter lade oder anklicke. Damit es „peng“ macht, mein Rechner abstürzt, der Bildschirm schwarz wird oder die Aufschrift kommt: „Zahlen Sie 10.000 Euro, sonst sind alle Ihre Daten zerstört!“ Irgendwann will ich das erleben, so wie ich eines Tages auch – verkalkt, oder wie man heute sagt: dement – auf Enkeltrickbetrüger hereinfallen werde.

In diesen Tagen kamen gleich vier Mails mit dem Versuch im Inhalt, mich zu einer Dummheit zu bewegen. Ein Mr. David M. Wehner, seines Zeichens „Büro des Kopfes Internationaler Transfer Operation der Zenith Bank, (UK) Ltd LONDON United, Königreich und Irland“, kam durch eine zufällige Ziehung an meine Adresse.

Er sei ein persönlicher Buchhalter des verstorbenen Mr. Michael Blair, der mit Shell British Petroleum zusammengearbeitet hat, ein bekannter Philanthrop, der hat vor seinem Tod in einer Anwaltskanzlei ein Testament abgegeben, wonach 12,5 Millionen US-Dollar (nur zwölf Millionen fünfhunderttausend US-Dollar) an jeden glücklichen Philanthrop oder jede gemeinnützige Organisation in Übersee gespendet werden sollten.

Das schrieb er mir als Information. Ich googelte und freute mich, dass Mr. Blair ein Menschenfreund war. Noch mehr, dass die Zenith Bank einverstanden ist, „den Fonds an eine glückliche Person in Amerika, Europa, Asien und Afrika zu spenden, um Leben und Unternehmen zu verbessern“. Also auch meines.

Legal könne ich Geld bekommen, wenn ich mich bei Herrn Wehner melde. Ich überlegte kurz, ob es nicht wenigstens einen Versuch wert sein könne. Dann machte ich es doch nicht, weil mir ja auch Frau Aisha Al-Qaddafi schrieb. Alleine schon wegen des Namens vermutete ich sofort, sie müsse bestimmt die Gattin eines milliardenschweren Scheichs sein.

Auch sie stieß bei einer privaten Suche auf meine Mail-Adresse, was mich ein bisschen stolz machte. Alleinerziehend Mutter dreier Kinder und Witwe sei sie. Und die einzige leibliche Tochter des spätlibyschen Präsident und verstorbenen Oberst Muammar Gaddafi.

Ja Sack Zement, was habe ich doch für ein Glück, so eine Frau kennen lernen zu dürfen! Sie habe Investmentfonds im Wert von siebenundzwanzig Millionen fünfhunderttausend United State Dollar ($ 27.500.000.00) und brauche einen Partner. Deshalb wolle sie eine Geschäftsbeziehung mit mir aufbauen.

„Ich bin bereit, mit Ihnen über das Verhältnis zwischen Investition und Unternehmensgewinn zu verhandeln. Basis für die zukünftige Investition Gewinne zu erzielen“, schrieb sie. Und bat um eine Mail an die Adresse ayishagddafio@mail.ru, damit sie mir mehr Informationen über die Investmentfonds mitteilen könne.

Zunächst prüfte ich aber das gerade herein gekommene Schreiben von Mis Haleema Zamani. „Grüße an dich, mein lieber Freund“, leitete sie freundlich ihre Nachricht ein, die sie „mit Tränen in den Augen“, verfasste. Weil: „Der anhaltende Bürgerkrieg in meinem Land Syrien hat mein Leben so sehr beeinflusst. Ich habe meine Familie letztes Jahr verloren. Mein Vater war vor seinem Tod ein reicher Geschäftsmann, er machte Öl- und Gasgeschäfte, er machte auch Goldgeschäfte. Er hat ein großes Geld verdient (25 Millionen), das Geld ist bei der First Gulf Bank in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, hinterlegt. Ich bin der nächste Verwandte, aber ich kann das Geld nicht zurückholen. Bitte, Sie müssen mir helfen, das Geld zu erhalten, und wir können vereinbaren, dass Sie es investieren, bis ich mich von meiner Krankheit erholt habe und zu Ihnen komme.“

Unter mis.haleema.zamani@gmail.com könne ich sie kontaktieren für weitere Infos, damit ich Geschäftspartner ihres verstorbenen Vaters werde und die First Gulf Bank in Dubai das Geld an mich überweisen kann. Auch sicher eine geniale Sache ohne Haken und ein leichter Weg, um an die dicke Kohle heran zu kommen. Doch am kürzesten schrieb mir ein Herr Edward P Jose. „Aufmerksamkeit bitte!“, war seine Botschaft betitelt und ich zuckte konzentriert zusammen. Reichtum rückte immer näher.

Denn der gute Edward mochte mich informieren, dass das spanische Amt für nicht beanspruchte Preise seine Anwaltskanzlei beauftragt hat, als Rechtsberater bei der Verarbeitung und Zahlung eines auf meinen Namen gutgeschriebenen Preisgeldes zu fungieren, das seit mehr als zwei Jahren nicht mehr beansprucht wird. Einfacher konnte ich nicht zu Geld kommen. Ich müsse lediglich eine angehängte PDF-Datei herunterladen und dann….

„SSSSTTTT….!“ Plötzlich war der Bildschirm schwarz. Seitdem arbeite ich an einem neuen, noch besseren Rechner. Woher ich das Geld dafür hatte? Ich verrate es: Wetten, dass meine Nachbarin bis gestern nicht wusste, dass sie einen Enkel hat?!

Michael Horling

