Spitze Zungen: Stolpern Ã¼ber Sushi

Jörg Dahlmann ist ein Fußballreporter, den man entweder liebt oder hasst. Irgendwas zwischendrin gibt es da nicht. Er ist ohne Frage eine der kreativsten Männer im Sport, hat gute Sprüche parat, eine angenehme Stimme. Der Autor dieses Textes mag ihn seit Jahrzehnten, durfte ihn 2005 mal in Schweinfurt treffen, als er beim U20-Länderspiel Deutschland – China (mit einem ganz jungen Mario Gomez) für das damalige Sportfernsehen DSF übertrug. Daher das Bild aus dem Willy-Sachs-Stadion.

Als jemand, der den Kommerzfußball im Bezahlfernsehen ablehnt, konnte der Schreiber dieses Beitrags die letzte Zeit nur noch lesen, wie es Jörg Dahlmann, inzwischen 62 und bei Sky, so geht. Vor ein paar Wochen erzählte er während einer Partie von Union Berlin: „Für so eine Kuschelnacht mit Sophia würde ich mich auch auf die Bank setzen!“

Gemeint war Sophia Thomalla, die Freundin von Loris Karius, dem Ersatzkeeper der Berliner, der einst mal Stammkraft in Liverpool war und dessen Karriere einen bösen Knick nahm. Ein Spruch, der ein bisschen grenzwertig sein mag, den man heutzutage auch Thomas Gottschalk und vor allem Dieter Bohlen ankreiden würde, der aber – man muss es einfach so sagen dürfen! – durchaus zum Schmunzeln anregt, keinesfalls böse war und – der Verfasser dieser Zeilen steht dazu, dass er es so sieht – einfach nur gut war.

Die Gelbe Karte bekam Dahlmann vom Sender dennoch, der verkündete, den am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Künstlerpech, aber was soll man machen? Als Freiberuf´ler ist man ja angewiesen auf die Gunst seiner Chefs.

Nun aber das, was irgendwie unbegreiflich ist. Ja, leben wir denn in einem Land der nur noch Blöden? Dahlmann kommentierte die Zweitliga-Partie zwischen Hannover 96 und Erzgebirge Aue und meinte nach einer vergebenen Torchance des Japaners Sei Muroya: „Es wäre sein erster Treffer für 96 gewesen. Den letzten hat er im Land der Sushis geschossen.“

Wegen dieser angeblichen rassistischen Äußerung hat man den Reporter nun sofort kalt gestellt. Angeblich in letzter Konsequenz deshalb, weil er nicht „Land des Sushis“ sagte, das hätte man ihm wohl verziehen. So aber sei die Aussage rassistisch zu werten. Oh, ja.

Auf Instagram rechtfertigt sich Jörg Dahlmann, dass man ja auch „Land der Fjorde“ für Norwegen sage. Und dass nun einfach ein rassistischer Hintergrund konstruierte werde, um ihm zu schaden. „Ich wehre mich aber mit Händen und Füßen gegen diese absurden Vorwürfe. Ich hasse Rassismus! Weltoffenheit und Diversität sind mir wichtige Anliegen. Die Trennung aus diesem Grund ist aus meiner Sicht nicht okay und nicht fair“, schreibt Dahlmann völlig glaubhaft.

Und verweist auf zahlreiche Japaner(innen), die ihm bestätigten, sie seien Stolz darauf, mit Sushi in Verbindung gebracht zu werden. Dahlmann mag die Speise auch, was er auf seinem Bild auf Instagram verdeutlicht. Dazu schreibt er: „Ja zu #sushi , nein zu #rassismus“

Wie ist das nun eigentlich mit Deutschland, das ja als „Land der Dichter und Denker“ gilt? Fühlen sich da nun alle Menschen, die absolut nichts im Hirn haben und partout nicht reimen können, rassistisch diskriminiert? Mutmaßlich würde das ja ein paar Leute betreffen…

Michael Horling

