Spitze Zungen: Ver-Saute(r) Politik

In den neuesten Umfragen vor der in einem halben Jahr anstehenden Bundestagswahl haben CDU/CSU vier Prozent verloren. Aktuell sieht es so aus, als wenn die Ampel-Koalition, also Rot-Gelb-Grün, SPD, FDP und Grüne mit momentan einer Aussicht auf einen Kanzler Habeck oder eine Kanzlerin Bärlauch – pardon: Baerbock – Realität werden könnte. CDU/CSU mit SPD kämen nunmehr zusammen genauso auf 46 Prozent wie die Ampel.

Es bleibt also anscheinend spannend. Und derzeit spricht nichts dafür, dass die CDU/CSU ihre Talfahrt wird bremsen können. Da soll der frühere bayerische Justizminister Alfred Sauter gut eine Million Honorar für einen Anwaltsvertrag zum Corona-Maskenkauf des bayerischen Gesundheitsministeriums bekommen haben. Er ist binnen weniger Tage der dritte Politiker, der seine Partei damit zum Verzweifeln treibt. Und schwupps, der nächste hinterher: Tobias Zech trat gleich zurück, weil er mal Geschäfte mit einem korrupten Ministerpräsidenten aus Mazedonien gemacht hat. Wer denkt sich eigentlich so einen Mist aus?

Zunehmend registriert das Volk, dass hochbezahlte Abgeordnete mit rund 10.000 Euro (und mehr) an monatlichem Einkommen ihre Taschen nicht voll bekommen und nebenbei nochmals zusätzlich viel mehr verdienen wollen. Als Zeichen nach außen: Der Beruf des Politikers ist nichts, was einen richtig fordert. Da bleibt noch Zeit genug für einen zweiten, oft sogar dritten hauptberuflichen Job.

Dazu kommt die Unzufriedenheit mit dem Impfen in Deutschland, eindeutig Zuständigkeit der CDU. Und Otto Normalbürger registriert auch, dass Armin Laschet anscheinend als Kanzlerkandidat nicht ankommt und Markus Söder noch immer behauptet, er will gar nicht nach Berlin. Sondern im Freistaat bleiben bei den Schwarzen, die in diesen Tagen und Wochen für so schlimme Schlagzeilen sorgen.

Der Wähler ist zunehmend nicht dumm und registriert das alles, verzichtet dann entweder auf den Gang zur Urne oder macht sein Protestkreuz. Selbst schuld, möchte man sagen und auf Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz verweisen. Siehe letztes Wochenende.

Michael Horling

