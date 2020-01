Spitze Zungen: Wahre und tote Affen

Teilen Facebook

Und natürlich hat´s ab spätestens Mitternacht an Silvester wieder genauso gekracht wie all die Jahre zuvor. Gefühlt sogar noch mehr. Raketen und Böller über nicht nur Schweinfurt, der Himmel hell erleuchtet, unfassbarer Lärm, der die in der Natur lebenden Tiere erschreckt und auch die Menschen, die mit solchen Feuerwerken nichts anfangen können. Von der Umweltbelastung mit Feinstaub und Müll auf den Straßen danach müssen wir gar nicht reden.

Die Bevölkerung ist aufgeklärt und weiß, dass solche Feuerwerke eigentlich nur Schaden verursachen. Aber den meisten Leute ist die egoistische, eigene Freunde darüber wichtiger. Aufrufe, es dieses Jahr weniger oder gar nicht krachen zu lassen, kontern solche Ignoranten mit dem Hinweis, sie lassen sich nichts verbieten und kaufen deshalb absichtlich nocht mehr Raketen.

Für mich sind das schlicht und einfach dumme Menschen! Wie soll man´s anders ausdrücken? Menschen, die es einfach nicht einsehen! Mehr SUV´s denn je wurden zuletzt in Deutschland verkauft, Kreuzfahrten erfreuen sich weiter steigender Beliebtheit. Jeder, der da dabei ist, weiß eigentlich, dass er/sie zum Umweltsünder wird. Aber es ist allen egal!

Die Argumente lassen die schlauen Menschen inzwischen nur noch lachen, während man gleichzeitig die Fäuste vor Wut ballt. Andere Länder würden ja auch nichts tun für das Klima, wieso sollten wir es dann in Deutschland? Natürlich rettet unser Land alleine nicht die Erde. Aber in die Fußgängerzone zu scheißen, nur weil andere Menschen auch keine Toiletten haben, ist definitiv der falsche Weg. Bildlich gesprochen, um den Ökologischen Fußabdruck verständlicher zu machen… Aber bitte nicht reintreten!

Auch am 1. Januar kracht es jedes Jahr noch immer bis in die Nacht hinein. Die ewig Gestrigen nutzen die Erlaubnis des Feuerwerks gnadenlos aus. Am 2. Januar gehen sie dann wieder ins Schießhaus nach Schweinfurt, freuen sich über die weit über die Teller ragenden Schnitzel. Viele schaffen die Portion nicht, längst nicht alle Gäste aber nehmen sich ihre Reste mit nach Hause. Muss man ja auch nicht bei den billigen Preisen.

Wenn dumme Schweine sterben, dann ist das den meisten von uns egal. Und deshalb ist´s mir auch in jeder Silvesternacht sogar scheißegal, wenn sich dumme, menschliche Schweine beim Abfeuern von Raketen und Zünden von Böllern die Finger selbst weg-explodieren. Heult doch! Passiert aktuell in Schweinfurt: Ein Feuerwerkskörper krachte zu früh, der Notarzt musste kommen. Auf den Marktplatz! Zumindest das wäre zu verhindern gewesen, wenn der Antrag durchgegangen wäre, ein Feuerwerk in der Innenstadt zu verbieten. Aber auch unsere lokalen städtischen Politiker vertagten da aus Angst um fehlende Stimmen bei den kommenden Stadtratswahlen die Entscheidung. Traurig, traurig….

Das schlimmste Ereignis im Krefelder Zoo dürfte eigentlich alle Menschen berühren. So viele Tiere kamen ums Leben, als das Affenhaus komplett abbrannte. 40 Minuten nach Mitternacht… Sollte eine Rakete das Feuer verursacht haben, dann möge alle Politiker, die gegen ein Verbot von Feuerwerken von Privatpersonen sind, bitte sofort der Blitz treffen.

