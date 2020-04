Virus heiÃŸt nun Carina: Roland Koch-Institut hÃ¤lt „harmlose MÃ¤dchennamen fÃ¼r nicht so gefÃ¤hrlich“!

Virus heißt nun Carina: Roland Koch-Institut hält „harmlose Mädchennamen für nicht so gefährlich“!

Teilen Facebook

Twitter

AUS ALLER WELT – Bald hat die Welt die Virus-Krise wieder überstanden. Helfen soll eine Umbenennung seit heute. Denn Corona heißt nun Carina, italienisch „die Hübsche“. Und eine Hübsche greift doch bestimmt keine Menschen an!

„Harmlose Mädchennamen sind bestimmt nicht gefährlich“, hofft das Roland Koch-Institut in einer Pressemeldung. Die Ansteckungszahlen dürften weltweit nun bald gegen Null gehen. Unsere Erde scheint jetzt so gut wie gerettet.

Allerdings: Männer, die auf eine Carina stehen, sollten sich weiter in Acht nehmen und besser auf Abstand gehen. Scheidungswellen nimmt das Roland Koch-Institut in Zeiten der Virus-Krise aber bewusst in Kauf.