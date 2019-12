0:3 gegen Bremen: Bad KÃ¶nigshofens Tischtennis-Cracks wie mit zu wenig Geld in der Tasche beim Einkaufen von Geschenken

Teilen Facebook

Twitter

BAD KÖNIGHOFEN – Das TSV-Trio Steger/Zeljko/Ort hätte zu gern seinem treuen Publikum ein schönes Weihnachtsgeschenk in Gestalt eines Siegs gegen Werder Bremen, diese absolute Spitzenmannschaft der Liga gemacht. Jenem Publikum, von dem sie das ganze Jahr mit Unterstützung verwöhnt wurden. Doch sie mussten sich vorgekommen sein, wie wenn man mit zu wenig Geld in der Tasche zum Einkaufen von Geschenken geht.

Der Co-Tabellenführer SV Werder Bremen, den die Königshöfer in den letzten fünf Begegnungen in der TTBL drei Mal im Griff hatten, war diesmal etwas mehr als eine Nummer zu groß. Schließlich hatte er vor der Saison seine Mannschaft zu drei Vierteln neu besetzt. Mit dem Rumänen Hunor Szöcs saß das vierte Viertel, der einzige Verbliebene, für das eventuelle Schlussdoppel geplant, auf der Bank. Doch dazu kam es nicht annähernd.

Denn nach ihrem jeweiligen Einzel und als die Halle schon fast leer war, saßen die TSV-Recken total geknickt auf der Bank, nicht fähig, den Trost all derer an sich ran zu lassen, die ihnen sagen wollten: „He, das kann mal vorkommen. Ihr habt insgesamt eine sensationelles Jahr gespielt und Tischtennis in der Region Event-fähig gemacht.“ Gewiss hatte jeder der drei unterschiedliche Ziele und nur eines gemeinsam: Gewinnen. Genau dazu war – wieder einmal – die Nummer eins Bastian Steger verurteilt. Für ihn gab es deshalb nur dieses eine. „Ich bin so was von unzufrieden mit mir, weil ich heute einfach schlecht gespielt habe.“ Das „ausgerechnet heute“ wollte er nicht gelten lassen. Immerhin war er nach sechs Jahren von der Weser an die Saale gewechselt.

Erst recht wenn Mizuki Oikawa fehlt und sein Gegner in Reichweite ist, dann ist sein Auftrag klar definiert: „Wenn nicht Basti, wer dann?“ Bisher lieferte er ja auch fast immer, was man von ihm erwartete – Bilanz 16:6. Aber dieser quirlige Italiener Marcelo Aguirre hatte einen Sahnetag, und wenn´s eng wurde, führte ihm Glücksgöttin Fortuna die Hand. Stegers 0:3-Niederlage sieht zunächst vernichtend aus. Die Satz-Ergebnisse 9:11, 10:12 und 14:16 nach Abwehr von vier Matchbällen und eigenen zwei Satzbällen relativieren und belegen, wie eng diese 37 Minuten Kampf auf Augenhöhe und hohem Niveau waren – 0:1.

Jetzt hatte also Filip Zeljko, zehn Mal Ort-Ersatz, diesmal Oikawa-Ersatz, die Ehre, gegen Bremens Nummer 1, den schwedischen Vizeweltmeister von Budapest 2019 Mattias Falck, anzutreten: Die Nr. 342 der Weltrangliste gegen die Nr. 9 (vor Boll und Ovtcharov). Eine unlösbare Aufgabe des David gegen Goliath. Im ersten Satz konnte Filip bis 8:8 gegenhalten. Dann bekam er die größte Tracht Prügel in den viereinhalb Jahren beim TSV. Er gewann noch insgesamt fünf Bälle. Der Analyst an der TT-Börse Shakehands-Arena und Hallensprecher Jürgen Halbig hatte noch nie so daneben gelegen wie diesmal zum Seitenwechsel: „Er hat ihn drauf. Da geht noch was.“ Zeljko versuchte alles, kämpfte wie immer, aber den Quantensprung und das Ziel „wenigstens gut aussehen“ schaffte er nicht – 0:2.

Kilian Ort, hatte sein persönliches Ziel sehr hoch gehängt, zu hoch für seine Vorgeschichte der letzten 13 Wochen. Freilich hatte er seinen Gegner Kirill Gerassimenko in den letzten vier Begegnungen immer geschlagen. Aber der Ex-Grenzauer spielt zurzeit in der Form seines Lebens, und Ort kommt aus einer langen Verletzungspause mit riesigem Trainingsrückstand. Dass er ohne Anschlussverletzung aus dieser Partie kam und wieder ein Stück Wettkampfpraxis gesammelt hatte, konnte er nicht hören, nicht einmal zum Trost. „Ob ich zufrieden bin?“ fauchte er mehr sich selber an. „Ich wollte gewinnen!“

Einen einzigen glücklichen Moment hatte Kilian Ort beim Punkt zum 6:10 im dritten Satz. Da holte er einen Ball ganz tief unten von knapp über dem Boden und drehte ihn mit einem wuchtigen Vorhand-Topspin am Netzpfosten vorbei auf die Seite des Gegners, der ihn nicht erreichte. Da lachte er hinüber zu Koji Itagaki und seinen Kollegen, als wolle er sagen: „He Jungs, Publikum, bitte nicht missverstehen, aber ich kann´s doch noch.“

TISCHTENNIS, Bundesliga Herren:

TSV Bad Königshofen – SV Werder Bremen 0:3

Bastian Steger – Marcelo Aguirre 0:3

(9:11/10:12/14:16)

Filip Zeljko – Mattias Falck 0:3

(8:11/2:11/4:11)

Kilian Ort – Kirill Gerassimenko 0:3

(7:11/6:11/6:11)

Oberschiedsrichter: Gerhard Trautwein (Üttingen)

Zuschauer: 495

Text und Fotos: Rudi Dümpert für sw1.news

Schon am Sonntag treten die Bad Königshofener in Neu-Ulm an. Wer einmal Tischtennis in der Shakehands-Arena erleben möchte, hat am 12. Januar des nächsten Jahres die Gelegenheit dazu, wenn Ochsenhausen beim TSV gastiert.