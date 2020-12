Bad KÃ¶nigshofen gegen Meister SaarbrÃ¼cken: Was wÃ¤re das ohne Corona fÃ¼r ein Publikums-Magnet!

BAD KÖNIGSHOFEN – Was birgt dieses letzte Spiel des Jahres in der Tischtennis-Bundesliga doch für Besonderheiten und Attraktionen in sich, die im Normal- und nicht Corona-Fall eine proppenvolle Shakehands-Arena in Bad Königshofen garantieren würden.

Da hatte doch der Gastgeber im Vorfeld für Eigenwerbung erster Güte gesorgt, indem er zum ersten Mal in seiner Bundesliga-Geschichte drei Spiele in Folge, gegen Ochsenhausen (3:2), Grenzau (3:0) und Bad Homburg (3:2), gewinnen und das Punktekonto auf 10:10 ausgleichen konnte. Womit man dem sportlichen Minimalziel der Saison „Klassenerhalt“ um ein beträchtliches Stück näher gekommen sein sollte. Und in dieser Saison kommt kurz vor Weihnachten mit dem 1. FC Saarbrücken TT der amtierende Deutsche Meister ins Grabfeld, was, wären es normale Zeiten, ein Weihnachtsgeschenk für den TSV-Kassier gewesen wäre. Letzte Empfehlung des Meisters: Der 3:0-Sieg in Düsseldorf war eine Demütigung des Serienmeisters Borussia. Dabei gewannen Franziska gegen Boll 3:0, Jorgic gegen Källberg 3:2 und Shang Kun gegen Karlsson 3:2 – das Anblasen zur Aufholjagd.

Die Saarländer stehen einen Rang vor den Grabfeldern. Im Fall eines Heimsiegs könnte man mit ihnen gleichziehen. Was ebenso ein Novum wäre, mit einem positiven Punktestand und in der vorderen Tabellenhälfte die Vorrunde zu beenden. Wobei man auch so schon zum Jahreswechsel mit diesen fünf Siegen besser da steht als je zuvor in der Bundesliga. Eine weitere Besonderheit: Saarbrücken hat einen Spieler mit Königshöfer Stallgeruch in seinen Reihen. Der Slowene Darko Jorgic kam im Sommer 2017 als 17-jähriger Nobody zum frisch gebackenen Bundesligisten TSV. Manager Andy Albert hatte ihn in seinem Riesen-Netzwerk bei Carrara, einem italienischen Zweitligisten, entdeckt und ins Grabfeld geholt. Bei seinem ersten Interview mit Anfang August 2017 im Symposion beantwortete er die Frage nach seinem Ziel kurz und bündig: „Bester Spieler der Welt sein.“

Für den Jungen war die TSV-Familie genau die richtige erste Station auf seinem Weg zu internationalem Ruhm. Er entwickelte sich sehr schnell zur Bundesliga-Reife. Doch anfangs schmunzelte die nationale Konkurrenz. Die Boygroup mit Ort (21), Oikawa (20), Zeljko (19) und Jorgic (17) wollte mit der zweitstärksten Liga der Welt in Konkurrenz treten. Gut, Absteiger sollte es in jener Saison keine geben. Doch spätestens nach dem ersten Auswärtssieg in Düsseldorf war der Respekt da. Den hatte sich auch jener Jorgic erworben und die Gier der finanzstarken Vereine geweckt. Noch ehe irgendwo sonst ein Wechsel bekannt wurde, war die Unterschrift von Darko Jorgic auf dem Vertrag für die kommenden Jahre längst getrocknet: Beim 1. FC Saarbrücken TT. Was die Königshöfer damals besonders düpierte: Ein paar Minuten vor seinem ersten Spiel in der Rückrunde im Januar 2018 in Saarbrücken verkündeten die Gastgeber genau diesen Jorgic als Neuzugang. Bis dahin hatte er eine Bilanz von 10:5, danach von 3:7. Seine Zuneigung zum TSV hat er inzwischen schon oft bekundet, Kontakte bestehen nach wie vor. Das lässt er sich nicht nehmen.

Doch FC-Manager Erwin Berg ist noch schneller geworden in Sachen Vertragsunterzeichnung. Anfang dieser Woche ließ er vermelden, dass er mit Darko Jorgic und Patrick Franziska bis Juli 2023 verlängert hat. So viel zum Wert und zur Wertschätzung von Darko Jorgic, der inzwischen von Rang 278, als er zum TSV kam, auf 31 der Weltrangliste geklettert ist. Er wurde Deutscher Meister mit der Mannschaft und spielt seine dritte Saison in der Championsleague. In einem halben Jahr vertritt er Slowenien ebenso bei Olympia in Tokio wie Patrick Franziska zusammen mit Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov Deutschland und Bad Königshofens Filip Zeljko als vierter Mann von Kroatien.

Noch stärker als Jorgic und Franziska (WR-16.), die natürlich favorisiert, aber nicht unschlagbar sind (Bilanz je 6:4), ist der Chinese Shang Kun (10:3). Der 30-jährige Linkshänder ist Weltcup-abstinent und deshalb mit Rang 0 in der Weltrangliste geführt. Als Doppelspezialist und U21-Einzel-Europameister ist der Tscheche Tomas Polansky (22) vierter Mann. Franziskas erster Verein war wie der von Timo Boll der TSV 1875 Höchst. Er und Jorgic spielten in der China-Bubble und dürfen sich als DM-Titelverteidiger und derzeitiger Fünfter keinen Ausrutscher mehr erlauben.

Aber Spieler dieser Qualität sind Druck gewöhnt, empfinden ihn sogar als leistungsfördernd. Doch selbst wenn alle nur denkbaren Parameter die Gäste zum hohen Favoriten stempeln, ist nicht unmöglich, dass sie gegen die zuletzt so überzeugenden Steger, Ort und Zeljko oder Salifou ins Straucheln geraten. Wenngleich dazu beim TSV aber auch alles und bei den Gästen wenig passen müsste. Schließlich ist der 1. FC Saarbrücken TT doch die einzige Bundesliga-Mannschaft, gegen die der TSV Bad Königshofen noch nie gewinnen konnte. Geht die Aufholjagd weiter oder nutzt der TSV kurz vor Weihnachten die Gelegenheit, mit solchen Altlasten aufzuräumen.

Tischtennis Bundesliga Herren: Sonntag, 20. Dezember, 15 Uhr: TSV Bad Königshofen – 1. FC Saarbrücken TT

Olympische Spiele und die Nummer 1

Interview mit dem Ex-Bad Königshofener Darko Jorgic

BAD KÖNIGSHOFEN – In der ersten Bundesligasaison des TSV Bad Königshofen hat sich der erst 17 Jahre alte Slowene Darko Jorgic in die Herzen der Zuschauer gespielt. Seine sensationelle Bilanz für einen so jungen Nobody in der zweitstärksten Liga der Welt hat das sensationelle Abschneiden der im Schnitt 19,5 Jahre jüngsten Mannschaft der Liga perfekt gemacht.

Dann schnappte ihn sich der 1. FC Saarbrücken, mit dem er in dieser Saison Deutscher Meister wurde. Am Sonntag kehrt er als Freund und Gegner zugleich in die Shakehands-Arena zurück. Davor führten wir dieses Gespräch mit ihm.

Frage: Freuen Sie sich darauf, in Bad Königshofen alte Bekannte wieder zu treffen?

Darko Jorgic: „Ja sicherlich freue ich mich darauf, wieder mal nach Bad Königshofen zu kommen, wo ich meine Karriere gestartet habe und wo es mir sehr gut gefallen hat.“

War es wichtig für Sie gerade hier in diesem familiär geführten Verein die erste Station in der Bundesliga zu haben?

Jorgic: „Es war sogar sehr wichtig für mich, in dieser behüteten Umgebung und mit dieser Betreuung die ersten Schritte tun zu können. Ich war froh, als sehr junger Spieler diese Chance bekommen zu haben und ich konnte mich in einer guten, jungen Mannschaft bei einem guten Trainer in meinem Sport verbessern.“

Sie haben soeben Ihren Vertrag in Saarbrücken bis 2023 verlängert. Was sprach für Ihre Entscheidung, dort nach dem zweiten und dritten auch das vierte und fünfte Jahr in der Bundesliga zu verbringen?

Jorgic: „Ich fühle mich wohl hier in Saarbrücken, habe sehr gute Trainingsmöglichkeiten und sehr gute Menschen um mich herum. Mit meiner Entwicklung ist es nach Bad Königshofen ja auch konstant aufwärts gegangen und meine und die Erfolge der Mannschaft sprechen ebenfalls dafür hier zu bleiben.“

Genau, Sie sind Deutscher Meister geworden, National- und Championsleague-Spieler. Glauben Sie daran, die Meisterschaft in dieser Saison wiederholen zu können?

Jorgic: „Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Wie die Tabelle zeigt, wird es noch sehr schwer werden. Zunächst müssen wir so bald wie möglich den nächsten Schritt in die Play-Offs tun und das wird schon mal schwer genug. Dann wird man weiter sehen.“

Sie sagen so bald wie möglich. Meinen Sie damit schon morgen durch einen Sieg in Bad Königshofen?

Jorgic: „Natürlich möchten wir gerne gewinnen. Wir wissen aber auch, welch gute Mannschaft Bad Königshofen hat, besonders in der eigenen Halle. Ein Nachteil wird es nicht für uns sein, dass sie ihre Zuschauer nicht als Unterstützung haben.“

Sie haben ein mittelfristiges und ein langfristiges Ziel vor Augen, die Olympischen Spiele in Tokio und einmal der beste Spieler der Welt zu sein, wie Sie vor dreieinhalb Jahren sagten. Stehen Sie noch dazu?

Jorgic: „Natürlich, Sportler müssen immer noch höhere Ziele haben als sie gerade erreicht haben. Zuerst hoffe ich mal, dass es Olympia 2021 überhaupt gibt. Und natürlich möchte ich dort gut spielen und gegen einige gute Spieler gewinnen. Das andere Ziel besteht selbstverständlich immer noch. Ich möchte natürlich einmal die Nummer 1 der Welt werden. Ganz aktuell bin ich an Nummer 31 in der Weltrangliste angelangt und möchte Schritt für Schritt tun, um mich langsam zu verbessern. Wir sehen uns am Sonntag.“

Auf den Fotos:

* Patrick Franziska und Bastian Steger beim Handshake letzte Saison.

* Da siegte und jubelte er noch für den TSV Bad Königshofen: Darko Jorgic beim 3:0-Heimsieg gegen Mühlhausen in der Saison 2017/18. Am Sonntag vertritt er die Farben des amtierenden Deutschen Meisters 1. FC Saarbrücken TT, wenn er in die Shakehands-Arena zurückkehrt.

Text und Fotos: Rudi Dümpert für SW1.News