Corona-Viruskrise: Komplettabsage im Bayerischen AmateurfuÃŸball, der komplette lokale Sport setzt aus – UPDATE!

STADT UND LANDKREIS SCHWEINFURT – Der Bayrische Fußball-Verband hat beschlossen, dass zumindest an diesem Wochenende keine Amateurspiele im Freistaat stattfinden. Siehe Pressemeldung unten. Aktuell scheint es wohl so zu sein, dass ein komplettes Ende der Saison droht. Danke. Corona-Virus!

Generell liegt der lokale Sport darnieder: Die Handballer stellten den Betrieb ein, zu gerne wären die Männer des MHV Schweinfurt am Samstagabend Meister geworden und hätten den Aufstieg gefeiert. Faustball wid bundesweit genauso nicht mehr gespielt wie Korbball oder Volleyball. Sogar der Schachverband sagte für die nächsten Wochen seine Partien ab.

Bereits vor rund einer Woche hatte die Eishockey-Saison vor den Play-offs ein schnelles Ende gefunden. Weder Meister noch Auf- und Absteiger werden bundesweit ausgespielt. Die Mighty Dogs hätten also ihre Play Down-Runde nicht bestreiten können, wären sie Letzter oder Vorletzter geworden. Sowohl Schongau als auch Dorfen bleiben nun in der Bayernliga, aus der Landesliga gibt es Stand heute keinen Aufsteiger.

Und hier die Pressemeldung des BFV:

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) setzt als Vorsorgemaßnahme hinsichtlich der weiter steigenden Zahl von Corona-Infizierten und der dynamischen Lageentwicklung den kompletten Spielbetrieb für mindestens zwei Wochen bis einschließlich 23. März 2020 im ganzen Freistaat aus. Alle weitergehenden Informationen veröffentlicht der BFV im Laufe des heutigen Tages auf seinen Kommunikationskanälen.

Ohne heute zu wissen oder auch nur ansatzweise abschätzen zu können, wie sich die Lage weiterhin entwickelt, ist es für den Moment geplant, die jetzt in den Amateurklassen abgesagten Partien nachzuholen.

„Aufgrund der Tatsache, dass es mittlerweile die ersten positiv getesteten Spieler und auch infizierte Personen aus dem engen Umfeld von Amateur-Mannschaften gibt und damit die Unsicherheit bei vielen Vereinsvertretern groß ist, war es der einzig richtige Schritt, den Amateurspielbetrieb jetzt komplett auszusetzen“, sagt BFV-Präsident Rainer Koch und ergänzt: „Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder heute unmissverständlich verdeutlicht hat, dass sämtliche Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern grundsätzlich abzusagen sind und zugleich dringend abrät, auch Zusammenkünfte mit einer Beteiligung von unter 100 Menschen durchzuführen, ist diese Entscheidung unabdingbar. Im Vordergrund steht einzig und allein die Gesundheit der Menschen, unserer Fußballerinnen und Fußballer“, sagt BFV-Präsident Rainer Koch.

BFV rät dazu, auch den Trainingsbetrieb einzustellen

Der BFV rät seinen rund 4600 Vereinen auch dringend dazu, den Trainingsbetrieb bis auf weiteres einzustellen: „Verbieten können wir es nicht, wir appellieren hier aber an die Vernunft der Verantwortlichen in unseren Mitgliedsvereinen, in dieser für unser Land nicht einfachen Lage alles zu tun, um gemeinsam diese Situation zum Guten zu wenden. Es wäre schwerlich nachvollziehbar, wenn Schulen und Kitas in Bayern geschlossen sind, im Verein aber das Training fortgesetzt würde.“

Auch der Bayerische Fußball-Verband hat seine organisierten Veranstaltungen in Sachen Aus- und Weiterbildung abgesagt oder bietet diese – wo realisierbar – als Webinar an. Auch an der Sportschule in Oberhaching wurden der Betrieb eingestellt und Trainer-Ausbildungen bis auf weiteres abgesagt.

Antworten auf weitere aktuelle Fragen werden in einem FAQ beantwortet: www.bfv.de/news/andere-news/2020/03/faq-aussetzung-des-spielbetriebs-in-bayern