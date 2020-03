Der Kampfplan ist da: Das sind die neuen Gegner der Schonunger Ringer

Teilen Facebook

Twitter

SCHONUNGEN – In der acht Mannschaften umfassenden Bayernliga Nord gehen in der kommenden Saison ab dem Spätsommer 2020 die Ringer des RSV Schonungen an den Start.

Vom 05. September bis zum 05. Dezember dauert dir Runde. Die Unterfranken gebinnen beim ASV Neumarkt und erwarten eine Woche später die Neumarkter Lokalrivalen des SC Oberölsbach zum ersten Heimkampf. Stichwort Lokalrivale: Am 26. September kommt es in Schonungen erstmals seit langer Zeit mal wieder zum Derby gegen den TV Unterdürrbach aus Würzburg, wo am 14. November der Rückkampf ansteht. Ein ganz neuer Gegner ist heuer der SV Johannis Nürnberg III. Nach dem „Abstieg“ aus der Oberliga Nord dürften die Schonunger gute Chancen haben auf einen Platz im Vorderfeld der neuen Bayernliga Nord.

In der nun wieder eingleisigen Oberliga gehen folgende Mannschaften an den Start: ATSV Kelheim, SC Anger, SV Johannis Nürnberg II, SV Mietraching, TSV Westendorf, TV Geiselhöring, SV Siegfried Hallbergmoos, TSV Burgebrach

Alle Begegnungen der Schonunger Ringer:

05.09.2020: ASV Neumarkt – RSV Schonungen

12.09.2020: RSV Schonungen – SC Oberölsbach

19.09.2020: ASV Hof – RSV Schonungen

26.09.2020: RSV Schonungen- TV Unterdürrbach

03.10.2020: AC Regensburg – RSV Schonungen

10.10.2020: RSV Schonungen – SC 04 Nürnberg

17.10.2020: Johannis Nürnberg III – RSV Schonungen

24.10.2020: RSV Schonungen – ASV Neumarkt

31.10.2020: SC Oberölsbach – RSV Schonungen

07.11.2020: RSV Schonungen – ASV Hof

14.11.2020: TV Unterdürrbach – RSV Schonungen

21.11.2020: RSV Schonungen – AC Regensburg

28.11.2020: SC 04 Nürnberg – RSV Schonungen

05.12.2020: RSV Schonungen – Johannis Nürnberg III

In der Gruppenliga Nord hat es die zweite Schonunger Mannschaft mit folgenden Gegnern zu tun: TSV Weißenberg II, ASV Hof II, ASV Neumarkt II, TSV Feucht, SC Oberölsbach II, AC Regensburg II und TV Unterdürrbach II.

Über der Oberliga bilden heuer 26 Teams die drei Bundesligen Südwest, Südost und Nordwest, darunter der frühere Schonunger Gegner AC Lichtenfels. Und über den Bundesligen haben sich in der Deutschen Ringerliga die Vereine Vfk Schifferstadt, Germania Weingarten, KSV Ispringen, KAV Eisleben und ASV Nendingen vom Verband abgekapselt und sind zusammen mit dem RV Saitiev Eupen aus Belgien eigenständig.