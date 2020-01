Der Leichtathletik-Start ins neue Jahr: Traditioneller Ossis 8er-Lauf bei der DJK Schweinfurt

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Nach dem Jahreswechsel findet traditionell Ossis 8er-Lauf an den Sportanlagen der DJK Schweinfurt statt. Am 5. Januar 2020 geht der etwas andere Crosslauf bereits in die 13. Runde, seit fünf Jahren in Gedenken an Ossi Baunach, der die Leichtathletikabteilung der DJK Schweinfurt 47 Jahre als Übungsleiter und 20 Jahre als Abteilungsleiter geprägt hat und im November 2014 seiner kurzen, schweren Krebserkrankung erlag.

Die Idee des 8er-Laufs, auf einer Rundstrecke in 8er-Form um die beiden Fußballplätze zu laufen, kam vor 13 Jahren von Ossi Baunach.

Angeboten werden am 5. Januar 2020 verschiedene Strecken von 1.080 m für die Kleinsten bis zu 10.800 m für Aktive und Senioren. Mit dabei auch offene Klassen für Walking und Nordic-Walking über 5.400 m. Nähere Informationen und die Ausschreibung im Internet unter www.djk-schweinfurt.de bei der Abteilung Leichtathletik unter der Rubrik Ossis 8er-Lauf.

Wettkämpfe und Zeitplan:

9:30 Uhr: 5.400 m Offene Klassen für Walking und Nordic-Walking

10:15 Uhr: 1.080 m für Kinder U10 und jünger

10:15 Uhr: 2.160 m für Kinder U12

10:15 Uhr: 3.240 m für Jugend U14

10:15 Uhr: 4.320 m für Jugend U16 und U18

11:00 Uhr: 5.400 m für Jugend U20 sowie Aktive und Senior/innen

11:00 Uhr: 10.800 m für Aktive und Senior/innen

Meldungen über my.raceresult.com/144057/?lang=de